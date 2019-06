НБА Гасол ще се завърне в Торонто 27 юни 2019 | 09:36 0



копирано



Marc Gasol has exercised his player option and will be returning to the @Raptors for the 2019/20 season! pic.twitter.com/d7eWBft0Yx — NBA Canada (@NBACanada) 26 юни 2019 г. 34-годишният испанец пристигна в Торонто през февруари след размяна с Мемфис, където игра първите си десет сезона в НБА. В новия си отбор Гасол не играеше чак толкова често, но пък беше основна фигура в елиминациите, отвели Торонто до първа титла в клубната история.

Throwback to Marc Gasol effortlessly burying an entire bottle of wine, just because pic.twitter.com/Wtwp8elp3w — Yahoo Sports Canada (@YahooCASports) 24 юни 2019 г. Гасол завърши средно с по 9.1 точки, 6.6 борби и 3.9 асистенции от 24.9 минути на мач при изиграни 26 (19 старта) в редовния сезон. В Мемфис той играеше средно по 33.7 минути и имаше 15.7 точки, 8.6 борби и 4.7 асистенции средно на мач при изиграни 53.

Центърът Марк Гасол няма да бъде свободен агент и ще се завърне в Торонто Раптърс за сезон 2019/2020, в който ще получи 25.6 милиона щатски долара. Той можеше да бъде свободен агент в началото на новия сезон в неделя, но вместо това избра да изкара пълния си 5-годишен договор, който е с обща стойност 113.2 милиона долара.34-годишният испанец пристигна в Торонто през февруари след размяна с Мемфис, където игра първите си десет сезона в НБА. В новия си отбор Гасол не играеше чак толкова често, но пък беше основна фигура в елиминациите, отвели Торонто до първа титла в клубната история.Гасол завърши средно с по 9.1 точки, 6.6 борби и 3.9 асистенции от 24.9 минути на мач при изиграни 26 (19 старта) в редовния сезон. В Мемфис той играеше средно по 33.7 минути и имаше 15.7 точки, 8.6 борби и 4.7 асистенции средно на мач при изиграни 53. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1119 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1