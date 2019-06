Освободен от ЦСКА-София шпионира за Осиек

Доскорошният вратар на ЦСКА-София Данте Стипица говори в Хърватия за качествата на "червените", които са евентуален съперник на Осиек във втория кръг на Лига Европа. Той призна, че не би се върнал на "Армията", но няма лоши чувства към никой в клуба.

"Не бих се върнал в ЦСКА, защото нещата не станаха така, както се бяхме разбрали. Но накрая се разбрахме човешки с боса и останалите хора от клуба. Оставаме в отлични отношения", разказа Стипица пред "Спортске новости".

Croatian goalkeeper Dante Stipica has moved from CSKA Sofia to Pogon in Poland pic.twitter.com/c6FpSZSiKG