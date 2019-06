Салах бележи, Египет е в следващата фаза (видео)

Домакинът Египет записа втора победа в турнира за Купата на африканските нации и вече е сигурен осминафиналист. Мохамед Салах вкара един от головете за успеха с 2:0 над ДР Конго, след който отборът на Хавиер Агире събра 6 точки и измести Уганда от лидерската позиция в група “А”.

Конгоанците изглеждаха много по-добре, отколкото в първия си мач, загубен от Уганда. Те обаче имаха малшанса два пъти да уцелят гредите, а в същото време Египет се възползва от положенията си и продължава с пълен актив и без допуснато попадение. Салах пропусна отлична възможност още в 4-ата минута. Останал сам срещу вратаря Лей Матампи, звездата на Ливърпул подходи самонадеяно и шутира в аут. Малко по-късно отклонена с глава топка стигна до Марсел Тисеран, но гредата попречи на конгоанския защитник да изравни.

В 25-ата минута се стигна до разбъркване в наказателното поле на ДР Конго, при което най-съобразителен беше Ахмед Елмохамади. Той се добра пръв до топката и откри резултата за радост на препълнения стадион в Кайро.

