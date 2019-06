Зимни спортове Канадска хокейна легенда обяви края на кариерата си 26 юни 2019 | 21:37 - Обновена 0



I've decided to take my talents to a South Beach retirement home pic.twitter.com/BTuZIo8XT8 — Strombone (@strombone1) June 26, 2019

A few thoughts on my decision https://t.co/LXaLek0gFA — Strombone (@strombone1) June 26, 2019 5-кратният участник в Мача на звездите в НХЛ има 2 олимпийски титли с националния отбор на Канада (Ванкувър 2010 и Сочи 2014). Легендарният канадски вратар Роберто Луонго обяви в Twitter, че слага край на дългата си професионална кариера. 40-годишният Луонго се оттегля след 19 сезона в НХЛ, 11 от тях с екипа на Флорида Пентърс - последния отбор в кариерата му. Луонго е защитавал още цветовете на Ню Йорк Айлендърс и Ванкувър Кенъкс.Луонго завършва славната си кариера с куп впечатляващи постижения. Той е на второ място по най-много мачове сред вратарите в историята на НХЛ (1044) и трети по победи (489). Роденият в Монреал играч е един от тримата вратари в историята на НХЛ с повече от 1000 мача в Националната хокейна лига.5-кратният участник в Мача на звездите в НХЛ има 2 олимпийски титли с националния отбор на Канада (Ванкувър 2010 и Сочи 2014). 0



