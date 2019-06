НБА Дюрант се отказа от опцията и вече е свободен агент 26 юни 2019 | 20:10 - Обновена 0



Golden State Warriors star Kevin Durant has declined his $31.5M player option and will become an unrestricted free agent, league sources tell ESPN. Durant and his business manager Rich Kleiman are in New York, evaluating free agency options. So far, process has stayed private. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 26, 2019 Двукратният шампион на НБА с Уориърс получи тежка контузия по време на Мач №5 от финалната плейофна серия с новия първенец Торонто Раптърс. Дюрант скъса ахилес и има голяма вероятност да пропусне целия предстоящ сезон. Въпреки травмата, Дюрант е сред топиграчите на пазара на свободни агенти това лято и има достатъчно опции къде да продължи кариерата си. Той би могъл да подпише нов договор за 5 години с Уориърс с максимална стойност 221 милиона долара. Другите основни варианти за Дюрант към момента изглеждат Ню Йорк Никс и Бруклин Нетс, които също могат да му предложат максимални финансови параметри, но само за по 4 години.

ESPN story on Kevin Durant declining his $31.5M player option with the Warriors --- and officially opening the door to free agency. https://t.co/LZ0zbkKLY4 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 26, 2019 Смята се, че самият Дюрант все още не е решил коя от всички възможности да избере. Той би могъл да избере Никс или Нетс пред Голдън Стейт, изкушаван от идеята да обогати наследството си в НБА, като се опита да помогне на някой от тези два тима да се пребори за титлата.



