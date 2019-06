Тенис Лош ден за Джокович и Надал 26 юни 2019 | 18:14 - Обновена 1



Shapovalov/@denis_shapo /(@TheBoodles ) pic.twitter.com/Fn59YdpY0K — doublefault28 (@doublefault28) June 26, 2019 В първия сет на мача между сърбина и канадеца нямаше дори брейкпойнт, а в тайбрека Джокович спечели първата точка, но след това Шаповалов поведе с 6:1 и със 7:3 взе първата част. Вторият сет започна с пробив за Джокович и аванс от 2:0, но в шестия гейм Шаповалов върна брейка. В десетия гейм канадецът направи още един пробив и с това сложи край на сета и мача.

Serving up the first win of today!@cilic_marin takes the victory against @RafaelNadal #aspalltennisclassic pic.twitter.com/nWeaPsuel9 — Aspall Tennis Classic (@Tennis_Classic) June 26, 2019 Междувременно, на друг демо турнир - този в Хърлингам, световният №2 Рафаел Надал, който също като Джокович реши да не играе в официални турнири преди “Уимбълдън”, загуби от Марин Чилич. Хърватинът спечели с 6:3, 6:3. Чилич проби още в самото начало на двубоя, но последва рибрейк на Надал. В петия гейм Чилич пак проби и този път затвърди брейка за аванс от 4:2. В деветия гейм хърватинът реализира нов пробив и затвори сета с 6:3. Във втората част Чилич спечели подаването на съперника си в четвъртия гейм, след което поведе с 4:1, а при 5:3 сервираше за победата и с гейм на нула се поздрави с успеха. Първите двама в световната ранглиста - Новак Джокович и Рафаел Надал, претърпяха загуби днес на демонстративните турнири, в които участват тази седмица. След като вчера се справи в два сета с чилиеца Кристиан Гарин на турнира The Boodles, днес световният №1 Джокович загуби от канадския талант Денис Шаповалов с 6:7 (3), 4:6.В първия сет на мача между сърбина и канадеца нямаше дори брейкпойнт, а в тайбрека Джокович спечели първата точка, но след това Шаповалов поведе с 6:1 и със 7:3 взе първата част. Вторият сет започна с пробив за Джокович и аванс от 2:0, но в шестия гейм Шаповалов върна брейка. В десетия гейм канадецът направи още един пробив и с това сложи край на сета и мача.Междувременно, на друг демо турнир - този в Хърлингам, световният №2 Рафаел Надал, който също като Джокович реши да не играе в официални турнири преди “Уимбълдън”, загуби от Марин Чилич. Хърватинът спечели с 6:3, 6:3. Чилич проби още в самото начало на двубоя, но последва рибрейк на Надал. В петия гейм Чилич пак проби и този път затвърди брейка за аванс от 4:2. В деветия гейм хърватинът реализира нов пробив и затвори сета с 6:3. Във втората част Чилич спечели подаването на съперника си в четвъртия гейм, след което поведе с 4:1, а при 5:3 сервираше за победата и с гейм на нула се поздрави с успеха.

