Авто Мания Новият KIA XCeed направи своя дебют 26 юни 2019 | 18:13 - Обновена 0



копирано





Комбинацията от висок клас системи за сигурност, нови функции за свързаност и съвременни информационно-развлекателни системи характеризират XCeed като един от най-високотехнологичните модели в сегмента. Гамата от бързообортни, турбо двигатели, с които ще се предлага новият градски кросоувър, го правят още по-привлекателен за европейските потребители.



Дизайн



Със стилен, експресивен и модерен дизайн, новият KIA XCeed е спортна алтернатива на традиционните SUV модели. Като продукт на европейския дизайнерски център на марката във Франкфурт, Германия, проектирането на KIA XCeed е осъществено под ръководството на Грегъри Гийом, вицепрезидент дизайна, KIA Моторс Европа. XCeed е новият градски кросоувър на KIA, който комбинира практичността на SUV със спортния пакет и динамично управление на хечбек. Въпреки че е спортна алтернатива на традиционните представители в SUV сегмента, XCeed предлага обширно интериорно пространство на своите гости. Моделът впечатлява с динамично и прецизно управление, и осигурява по-добра видимост на пътя от конвенционален хечбек.Комбинацията от висок клас системи за сигурност, нови функции за свързаност и съвременни информационно-развлекателни системи характеризират XCeed като един от най-високотехнологичните модели в сегмента. Гамата от бързообортни, турбо двигатели, с които ще се предлага новият градски кросоувър, го правят още по-привлекателен за европейските потребители.Със стилен, експресивен и модерен дизайн, новият KIA XCeed е спортна алтернатива на традиционните SUV модели. Като продукт на европейския дизайнерски център на марката във Франкфурт, Германия, проектирането на KIA XCeed е осъществено под ръководството на Грегъри Гийом, вицепрезидент дизайна, KIA Моторс Европа. Единствените компоненти от каросерията, заимствани от хечбека Ceed, са предните врати. Докато междуосието остава същото като при другите представители в гамата на Ceed (2650 мм), предните и задните надвеси на XCeed надвишават тези при хечбека с 25 мм отпред (до 905 мм) и с 60 мм отзад (до 840 мм). Новият градски кросоувър предлага на клиентите избор между 16” или 18” алуминиеви джанти, комбинирани с гуми в размер 205/60 R16 или 235/45 R18, осигуряващи високо ниво на сцепление. Предната и задна част на автомобила също се отличават от конвенционалните представители на семейство Ceed. С широчина от 1826 мм (с 26 мм повече спрямо 5-вратата версия), CUV-ът изглежда по-агресивно, с по-изразена радиаторна решетка и по-голям долен въздухозаборник. Фаровете са с нов дизайн и типичния за Ceed LED подпис в кубовидна форма. Височината на каросерията, както и позицията на водача и пътниците, са конструирани така, че да привличат любителите на SUV автомобили. Клиренсът на XCeed е 174 мм при 16” джанти и 184 – при 18” джанти, което е с 42 мм повече спрямо хечбека Ceed. Хромираните лайсни на праговете, сребристите рейки на покрива и инкорпорираният в задната броня метален елемент подчертават динамичната визия и SUV излъчване на модела. XCeed ще се предлага в 12 цвята, включително новия нюанс Quantum Yellow, с който днес бе осъществена премиерата на модела. С изваяна централна конзола, ориентирана към водача, интериорът на новия кросоувър е изграден върху съвременната архитектура на другите представители в гамата на Ceed. Информационно-развлекателната система е интелигентно разположена върху арматурното табло, докато долната му част интегрира набор от чувствителни на допир уреди и бутони за управление силата на звука, отоплението и вентилацията. Интериорът е изработен от високотехнологични, меки на допир материали, с покритие на таблото от сатениран хром, което създава усещане за изискана премиум атмосфера. Потребителите могат да избират тапицерия от плат, изкуствена или естествена кожа. KIA XCeed предлага нов интериорен пакет - черна тапицерия, контрастираща с жълти шевове за седалките и вратите, жълти кантове на седалките, комбинация от черен гланц и акценти в цвят металик по купето. Каросерия XCeed предлага обширно интериорно пространство на своите гости. XCeed осигурява достатъчно вътрешно пространство и място за багаж, сравними с тези при най-продаваните SUV автомобили в Европа. С дължина от 4395 мм KIA XCeed е с 85 мм по-дълъг от 5-вратата версия и с 90 мм по-компактен спрямо Sportage. С височина от 1490 мм XCeed е по-висок с 43 мм от Ceed и със 155 мм по-нисък от Sportage. Така проектиран моделът осигурява на водача по-нисък център на тежестта спрямо по-високия си събрат, както и по-висока позиция на водача спрямо конвенционалния Ceed. KIA XCeed предлага щедро вътрешно пространство за пътниците отпред и отзад. Панорамният покрив осигурява повече светлина, усещане за простор и повече място за главите в сравнение с другите конкуренти в класа на компактните кросоувъри. Благодарение на удължения заден надвес, обемът на багажника при KIA XCeed достига 426 л (по VDA), с 31 л повече спрямо Ceed. При сгънати задни седалки, капацитетът на багажника достига до 1378 литра. Многофункционалността е гарантирана и благодарение на делимата в съотношение 40:20:40 задна седалка, електрически заден капак и под на две нива. Технологии Пакетът от модерни системи за безопасност, свързаност и информационно-развлекателни технологии на KIA XCeed го прави един от най-високотехнологичните и най-добре оборудвани автомобили в класа. KIA XCeed е сред първите автомобили в Европа, които предлагат иновативната телематична система UVO Connect, която предоставя полезна информация на водача при шофиране. Достъпна през опционалния 10,25" сензорен екран и смартфона на клиента, UVO Connect включва Live система на KIA, която използва собствена eSIM карта за изтегляне и актуализация на текущи данни. Така водачът получава достъп до информация за трафика, прогнозата за времето, POIs, както и подробности относно паркирането на посочен адрес – включително такса за платен паркинг, местоположение и свободни места. Вторият елемент от диагностичните данни на UVO Connect позволява на водача да изпраща дистанционно към автомобила инструкции за маршрута преди пътуването, да проверява местоположението на автомобила и да има достъп до данни и диагностична информация. Навигационната система с 10,25" дисплей включва мулти Bluetooth свързаност като стандартно оборудване, което позволява на водача и пасажерите да свързват две мобилни устройства едновременно, и поддържа Apple CarPlay и Android Auto. Чрез усъвършенствана функционалност за разделен екран потребителят контролира или наблюдава различни характеристики на автомобила едновременно. Така водачът може да се възползва от един дисплей (за навигация и информация за двигателя) или да съчетае повече елементи на екрана едновременно. Това означава, че той може да следва навигационните указания, докато в същото време пътниците избират любимите си песни или проверяват прогнозата за времето. Опционалните технологии, предназначени да подобрят комфорта и удоволствието от всяко пътуване, включват аудиосистемата JBL Premium с технология Clari-Fi, двузонен климатроник, електрически отопляеми странични огледала, отопляем волан, подгряване на предното стъкло, отопляеми и вентилирани предни седалки и отопляеми задни седалки. Новият 12,3” високотехнологичен, изцяло дигитален инструментален панел е проектиран така, че да предложи на водача необходимата му информация по възможно най-интелигентния и лесен за разчитане начин. Дигиталният панел има вграден HD дисплей с висока резолюция от 1920x720 пиксела, който заменя традиционните за предходните модели на марката конвенционални скоростомер и оборотомер. Мултифункционалният дисплей, който се управлява посредством мултифункционалния волан, е позициониран между двата дигитални измервателни уреда. В тази част на панела водачите могат да проследят указания на навигацията, информация за аудиосистемата, телефонни разговори и контакти, както и детайли за планираното пътуване - актуален разход и средни нива на горивна консумация. Системата алармира за диагностициране на автомобила и позволява използването на pop-up съобщения, свързани с активните системи за безопасност на автомобила, и с асистиращите системи за водача. Новият Supervision инструментaлен панел се предлага като опция за KIA XCeеd (в зависимост от пазара и спецификацията на автомобила). Този панел заменя конвенционалните уреди и 3,8'' моно-LCD или 4,2'' цветен TFT LCD дисплей. KIA XCeed разполага с богат набор от асистиращи системи за водача и технологии за безопасност, които включват интелигентен автопилот с функция Stop & Go, системата за следене на мъртвата зона, предупреждение за сблъсък с разпознаване на пешеходци, интелигентен асистент за ограничение на скоростта, интелигентен паркинг асистент, автоматично управление на дългите светлини, асистент за поддържане на траекторията в лентата на движение, предупреждение за бдителността на водача. XCeed се предлага със система за предупреждение при неволно напускане на пътната лента (Lane Following Assist), която представлява технология за автономно шофиране от второ ниво. Тя разпознава пътната маркирова, като по този начин поддържа траекторията на XCeed в пътното платно, контролира ускорението, спирането и управлението в зависимост от колоната превозни средства пред автомобила. Системата използва външни сензори, за да поддържа безопасна дистанция спрямо превозното средство отпред и оперира в скоростен диапазон от 0 до 180 км/ч. Както всеки модел на KIA, предлаган на европейския пазар, така и XCeed е оборудван стандартно с Vehicle Stability Management. Тя помага за повече стабилност при спиране и завиване, като управлява системата Electronic Stability Control, ако бъде отчетена загуба на сцепление. Управление При разработването на новия кросоувър европейските инженерни екипи на марката са натоварени със задачата да усъвършенстват окачването и кормилното управление, за да осигурят зрялост в пътното поведение на автомобила при всякакви условия. Прототипите са тествани както по високоскоростни магистрали и тесни междуселски пътища, така и в оживени градски центрове. Изпитания са проведени в Германия, Испания, Швеция, Великобритания и множество други европейски държави. С изключение на новите хидравлични ограничители, компонентите на напълно независимото окачване на новия модел остават идентични с тези при Ceed, ProCeed и Ceed Sportswagon. Въпреки това при клиренс, увеличен с до 42 мм в сравнение със стандартния Ceed (в зависимост от размера на колелата), инженерите на KIA са омекотили предните и задни пружини съответно със 7% и 4%, за да осигурят по-голям комфорт и стабилност на автомобила при всякакви условия. Удобството при пътуване е подобрено и чрез въвеждането на нови адаптивни амортисьори отзад, които допълнително намаляват шума и вибрациите. KIA XCeed се предлага с избор между 16” или 18” алуминиеви джанти и гуми Michelin (16”) или Continental SportContact 5 (18”). Подобно на другите модели в продуктовата гама на Ceed, и при новия кросоувър КИА XCeed, системата за избор на режим на шофиране ще се предлага само за определени модификации. Водачът ще има възможност да адаптира кормилното управление и динамичните характеристики на автомобила за различни условия на шофиране с режими Normal и Sport. Новият Supervision дигитален панел се адаптира към всеки режим с набор от разнообразни графики. В Normal дисплеят осигурява „live” представяне на разхода на гориво, скоростта на автомобила и оборотите на двигателя, както и допълнителна информация за пътуването. При активирането на режим Sport системата поставя акцент върху скоростта на автомобила и оборотите на двигателя. Двигатели KIA XCeed се задвижва от гама бързооборотни, турбо двигатели, които дават избор на водача в зависимост от стила на шофиране. Потребителите могат да избират между 3 турбо бензинови двигатели с директно впръскване. 1 л T-GDi генерира 120 кс и максимален въртящ момент от 172 Нм, докато четири цилиндровият 1.4 л T-GDi двигател е с мощност от 140 кс и максимален въртящ момент от 242 Нм. Високоефективният 1.6 л T-GDi, който се предлага за версиите Ceed GT и ProCeed GT, е най-мощният мотор в гамата на новия кросоувър. С мощност от 204 кс и въртящ момент от 265 Nm, 1.6 T-GDi мотор осигурява пъргаво поведение и стабилност при различни условия на шофиране. KIA XCeed също така се предлага с опция от два Smartstream двигателя – най-екологичните дизелови двигатели, разработвани от корейския производител и най-ефективните в моделната гама. 1.6л Smartstream може да бъде съчетан със 115 кс или 136 кс. С изключение на 1 л T-GDi, всички двигатели могат да бъдат окомплектовани с 6-степенна ръчна скоростна кутия или 7-степенна трансмисия с два съединителя. 1-литровият мотор се предлага с 6-степенна ръчна скоростна кутия. Системата Idle Stop & Go е стандартна за всички модели. Подобно на другите модели в продуктовата гама на KIA, ниско емисионни електрифицирани двигатели, включително 48V хибрид и плъг-ин хибридни версии, ще бъдат лансирани в новия XCeed през 2020 г. Производство и продажби Производството на KIA XCeed ще стартира през август тази година в европейския завод на марката в Жилина, Словакия. Разработен специално за потребителите на Стария континент продажбите на XCeed ще започнат през последното 3-месечие на 2019 г. Моделът ще се предлага със стандартната за марката 7г. гаранция или 150 000 км.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 638

1