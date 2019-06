Моторни спортове Ще успее ли Маркес да се пребори за победата в Холандия? 26 юни 2019 | 17:27 - Обновена 0



Overtaking hotspots: @ttcircuitassen



Where's the best place to pass at the Cathedral of Speed? Where will all the action take place? Find out in this video #DutchGP pic.twitter.com/BGZlmxEw7V — MotoGP™ (@MotoGP) June 25, 2019 Драма само на няколко сантиметра от Марк Маркес му позволи да диша спокойно в Каталуня и да триумфира за пореден път през сезон 2019. Лидерът в генералното класиране се откъсна на 37 точки пред втория – пилота на Ducati Андреа Довициозо, но за евентуална победа в Холандия този уикенд ще му бъде доста по-трудно. Маркес се радва на голям успех на "Асен", включително и на миналогодишния си, за който се пребори с шестима други състезатели. В кралския клас на мотоциклетизма Марк има успех и през 2014-а. Испанецът започна сезона впечатляващо, почти както и лидерът в класирането на Формула 1 Люис Хамилтън. Пилотът на Хонда не успя да разпръска шампанско само веднъж – в САЩ, когато падна с мотора си и сложи край на господството си на "Остин". Last season, the #DutchGP was one of the best races of all time



Now it's time to watch the @Michelin_Sport preview to get ready for the Round 8 of the 2019 MotoGP championship #MichelinMotoGP



Donwload the full version: https://t.co/KOFOZMOLN9 pic.twitter.com/5z6uNxGhN2 — MotoGP™ (@MotoGP) June 26, 2019 Миналата година кръгът в Холандия ни показа, че върху Маркес може да бъде оказвано напрежение на трасето. Дови ще търси реванш за инцидента в Барселона и ще даде всичко от себе си както в квалификацията, така и в състезанието. Съотборникът му Данило Петручи пък показа страхотни резултати в последните два кръга и затвърди мястото си в италианския тим, а дебютантът Фабио Куартараро реализира успехите си в квалификациите с първи подиум в кариерата си. При една добра квалификация шансове за успех имат и пилотът на Suzuki Алекс Ринс, както и дуото на Yamaha Валентино Роси и Маверик Винялес. Съотборникът на Маркес – Хорхе Лоренсо също демонстрира отлична скорост в Каталуня, но така и не успя да ни покаже докъде може да стигне с нея. "Асен" е писта, на която трябва да бъдеш прецизен. "Да си постоянен в бързата смяна на посоката е много важно и много трудно в Холандия", признава Маркес.

