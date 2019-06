Бокс Шампион на UFC стана за смях с предизвикателство към Ломаченко 26 юни 2019 | 16:59 0



Модата шампиони на UFC да предизвикват звезди на бокса за боксов двубой не спира, след като Флойд Мейуедър и Конър Макгрегър счупиха всички рекорди със своя дуел през 2017-а. Наскоро бившият световен шампион Поли Малиняджи загуби битка срещу ММА-цът Артьом Лобов по правилата на ръкопашния бой без ръкавици (макар самият Поли да се счита за ограбен от съдиите), което явно е вдъхновило негов колега да се опита да си издейства многомилионен договор за сблъсък срещу хегемон в “сладката наука”, както наричат бокса в Щатите. На 23 юни пък шампионът в две категории на UFC Хенри Сехудо, който е и олимпийски шампион по борба от Пекин 2008, предизвика чрез “Туитър” носителя на световните титли на WBA и WBO Василий Ломаченко на боксов дуел. Artem Lobov (13-15,MMA) former UFC fighter wins by unanimous victory over Paulie Malagnaggi (36-8, ,Boxing) former World Champion . What do you think an Olympic & #UFC champ Champ would do to #boxing ‘s @VasylLomachenko ? pic.twitter.com/uZDmFm5f1O — Henry Cejudo (@HenryCejudo) June 23, 2019 “Какво смятате, че двоен шампион на UFC и олимпийски шампион ще причини на боксьора Василий Ломаченко”, попита в социалната мрежа Сехудо, но оттогава единствено предизвиква вълна от подигравателни коментари. We all know what happened the last time you fought a Mexican warrior. Whose hand got raised again? #bendtheknee pic.twitter.com/3auAWzL90M — Henry Cejudo (@HenryCejudo) June 23, 2019 Дори самият Ломаченко се включи в дискусията и му подсказа с GIF, че ще го нокаутира, а Сехудо опита да се заяде, припомняйки единствената загуба на Лома - от мексиканеца Орландо Салидо през 2014-а. Това не послужи добре на Сехудо и феновете продължиха да се присмиват на мераците му да излезе на един ринг по правилата на бокса срещу човека, когото наричат Матрицата.

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 852

