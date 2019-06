Коя титла на Федерер го прати пред Надал в схемата на “Уимбълдън”?

“Уимбълдън” официално разпространи листите с 32-мата поставени при мъжете и дамите, като изненади няма, но феновете най-вече на Рафаел Надал (а и самият той, подкрепен впоследствие от Новак Джокович) се възмутиха, че Матадора е под Роджър Федерер в схемата.

Джокович е лидер, следван от Маестрото и Надал като трети поставен, въпреки че позициите в световната ранглиста на двамата са точно обратните. Надал възропта срещу системата за изготвяне на списъка с поставени на “Уимбълдън”, която е уникална за турнира от “Големия шлем” на “свещената трева” в Лондон, защото на всички други спирки от Световния тур се разчита на ранглистата на АТР (и WTA).

Простите сметки показват, че по системата на “Уимбълдън” Федерер изпреварва Надал за втората позиция в схемата, защото спечели трофея за рекорден осми път през 2017 година.

“Уимбълдън” определя списъка с поставените на базата на следните критерии:

1. Точките в световната ранглиста към 24 юни 2019

2. Точките, спечелени в турнирите на трева през последните 12 месеца (в случая между 25 юни 2018 и 24 юни 2019)

3. 75% от точките, спечелени на най-успешния турнир на трева за играча в по-предишните 12 месеца (в случая между 25 юни 2017 и 24 юни 2018)

Надал има повече точки от Федерер в световната ранглиста към момента - 7 945 срещу 6 620. Швейцарската легенда обаче през изминалите 12 месеца спечели 860 точки в турнирите на трева (360 от четвъртфинала на “Уимбълдън” 2018 и 500 от титлата в Хале 2019), както и 2550 между 25 юни 2017 и 24 юни 2018 (2000 от титлата в “Уимбълдън” 2017, 250 от титлата в Щутгарт 2018 и 300 от финала в Хале 2018). Според регламента на “Ол Инглънд Клъб”, той ползва 75% от най-успешния си турнир - “Уимбълдън” 2017, което означава 75% от 2000 точки = 1500. Така общият му актив за ранкинга сред поставените на “Уимбълдън” 2019 е 8980 точки.

Надал спечели 720 точки на трева през изминалите 12 месеца, тъй като стигна полуфиналите на “Уимбълдън” 2018, а не е играл в други надпревари на тази настилка. От третия критерий на “Ол Инглънд Клъб” той ползва само 75% от 180-те си точки, натрупани след осминафинала на “Уимбълдън” 2017, или иначе казано - 135 точки. Така общият му актив за ранкинга сред поставените на “Уимбълдън” 2019 е 8800 - 180 по-малко от този на Федерер.

