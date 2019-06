Шампионска Лига Мюнхен кандидатства наведнъж за два финала в ШЛ 26 юни 2019 | 14:52 - Обновена 0



копирано





Единственият съперник на Мюнхен за 2021-а година е Санкт Петербург, но втората кандидатура за момента е без алтернатива. Именно поради тази причина градският съвет в баварския град реши да пробва и за 2022-а, което не променя бюджета за организация.

Happy 14th birthday, Allianz Arena



The most beautiful football stadium in the world pic.twitter.com/es6Wyw6nxt — Bayern mania (@Bayern_mania) May 31, 2019

Мюнхен има три домакинства на финали в Шампионската лига - през 1993-а, 1997-а и 2012-а.



Финалът догодина е в Истанбул. Мюнхен ще кандидатства за домакинство на финалите в Шампионската лига през 2021-а и 2022-а година, обяви градския съвет. Решението беше взето след промяната в правилниците на УЕФА, която реши да определи домакините на битката за трофея между 2021-а и 2023-а през месец септември тази година.Единственият съперник на Мюнхен за 2021-а година е Санкт Петербург, но втората кандидатура за момента е без алтернатива. Именно поради тази причина градският съвет в баварския град реши да пробва и за 2022-а, което не променя бюджета за организация.Мюнхен има три домакинства на финали в Шампионската лига - през 1993-а, 1997-а и 2012-а.Финалът догодина е в Истанбул.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 542

1