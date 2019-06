Тенис Григор вече тренира с Агаси на трева (видео) 26 юни 2019 | 14:41 - Обновена 0



Единственият българин в тенис елита Григор Димитров вече тренира под ръководството на Андре Агаси в подготовката за “Уимбълдън”. В социалните мрежи се разпространи клип на Григор, заснет от сина на Агаси - Джейдън - който също е “част” от щаба преди тенис турнира от “Големия шлем” на “свещената трева” в Лондон. Българинът тренира с Томаш Бердих на корт номер 15. Andre Agassi is back in the Grigor Dimitrov camp for #Wimbledon. Dimi practiced today with Tomas Berdych on Court 15.



Championship courts started to be used today in (scheduled) bits pic.twitter.com/zb1oTaB9Az — Nick McCarvel (@NickMcCarvel) June 26, 2019 За първи път от 2016 година Димитров няма да бъде сред поставените на “Уимбълдън”, но това не означава непременно по-трудни съперници в началото на събитието. Миналата година той бе сред топ 32-мата в схемата, но въпреки това се изправи още в първи кръг срещу Стан Вавринка. През 2016-а пък, когато също не бе поставен, той започна срещу 112-ия по това време Бьорн Фратанджело, а после се изправи срещу Жил Симон и Стив Джонсън, отпадайки от последния драматично със 7:6(6), 6:7(3), 4:6, 2:6. Преди "Уимбълдън" Григор ще участва в демонстративния турнир The Boodles за пети път в кариерата си.

