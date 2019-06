Европейски футбол Рома отложи началото на подготовката си 26 юни 2019 | 14:09 - Обновена 0



Римляните може да започнат сезона на 25 юли с мач от втория квалификационен кръг на Лига Европа, за който жребият вече бе теглен и те ще се изправят срещу Дебрецен или Кукеши. Има обаче голяма вероятност



“Това не беше лесно решение, но след разговори с треньора и други ръководни лица решихме да отложим началото на подготовката, за да сме сигурни, че играчите ще бъдат в оптимална форма за началото на сезона”, заяви изпълнителният директор на клуба Гуидо Фиенга.



#ASRoma regrets to announce that the club’s planned pre-season training camp in Pinzolo has been cancelled.

https://t.co/YDM9ggu7Kt — AS Roma English (@ASRomaEN) June 26, 2019

Докато изчакват решението на УЕФА по отношение на участието на Милан в Лига Европа, римляните преговарят с футболната централа за отстрочка при изпълнението на ангажименти по Финансовия фейрплей. Рома трябва да събере около 45 милиона евро приходи до 30 юни, но “вълците” са поискали срокът да бъде до 31 август.



Другите клубове се опитват да се възползват от това и предложенията за играчи на римляните са по-ниски от офертите, които биха пристигали при друга ситуация. По този начин

1