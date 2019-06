Какво се случи във втория ден на Световната купа по снукър

Звездата на Северна Ирландия Марк Алън и партньорът му на двойки Джордан Браун осъществиха обрат от 0:2 до 3:2 срещу Хонконг, за да се изкачат на първо място в група “В” на Световната купа по снукър, провеждаща се в китайския град Уши.

Тимът на Хонконг, изграден от Анди Лий и Ка Вей Чун, изненадващо поведе с 2:0, но северноирландците спечелиха фрейма на двойки, а после брейк от 68 на Алън възстанови равенството. Браун пък показа здрави нерви и спечели решителния пети фрейм за крайната победа.

