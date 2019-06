Тенис Кербер, Халеп и шампионката Вожняцки стартираха с победи в Ийстбърн 26 юни 2019 | 09:12 0



Двукратната финалистка в надпреварата и четвърта в схемата Кербер се наложи над бившата шампионка от Откритото първенство на САЩ Саманта Стоусър (Австралия) с 6:4, 6:4



Левичарката от Германия взе първия сет с решаващ пробив в деветия гейм, а във втората част навакса изоставане от 1:3 и стигна до обрат.



За място на четвъртфиналите Кербер ще срещне Ребека Петерсон от Швеция.

It was a damp start for @AngeliqueKerber at the #NatureValleyInternational...but she soon shone with a first round victory over Samantha Stosur #Wimbledon pic.twitter.com/ZAucHpBh5u — Wimbledon (@Wimbledon) 25 юни 2019 г. Бившата номер 1 в света Симона Халеп (Румъния) постигна категоричен успех над Су-Вей Сие (Тайван) с 6:2, 6:0 за по-малко от час, а следващата съперничка на шестата в схемата ще бъде Полона Херцог от Словения.



Двукратната шампионка и защитаваща титлата си от миналия сезон Каролин Вожняцки (Дания) също продължава в третия кръг след победа над германката Андреа Петкович с 6:4, 6:4.

.@Simona_Halep is on cruise control #NatureValleyInternational pic.twitter.com/1L6X1TiTdR — WTA (@WTA) 25 юни 2019 г. Вожняцки, 11-а в схемата, очаква поставената под номер 8 Арина Сабаленка от Беларус.



Шампионката от 2015 година Белинда Бенчич (Швейцария) отпадна във втория кръг след поражение от рускинята Екатерина Александрова със 7:6(6), 2:6, 3:6.



