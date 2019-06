Потвърдено: Тотнъм чупи трансферния си рекорд с Ндомбеле

Халфът на Лион Танги Ндомбеле е много близо до трансфер в Тотнъм. Журналистът от Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио съобщи, че сделката на практика е финализирана и остава единствено французинът да премине медицинските прегледи, преди да подпише с новия си клуб.

22-годишният Ндомбеле беше упорито свързван с Ювентус и Манчестър Юнайтед, но е приел офертата на Тотнъм. "Шпорите" ще платят за него около 65 млн. паунда - рекорд за клуба. Различните бонуси, заложени в контакта, могат да направят сумата още по-голяма.

Tottenham have agreed a club record £65m for Ndombele



Spurs signing someone MADNESS pic.twitter.com/xMbQ0SpVMl