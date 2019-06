Тенис Мъри за Моуриньо: Бях съкрушен, а той просто дойде и ме прегърна 25 юни 2019 | 19:18 1



Анди Мъри разказа за своите срещи с популярния футболен треньор Жозе Моуриньо. Това стана по повод гостуването на португалеца на кортовете в Куинс. "В събота успях да се срещна с Жозе Моуриньо на тренировъчните кортове в Куинс. Той е голям тенис фен. Срещал съм го няколко пъти тук. При един от тези случаи, беше наистина интересно. Току що бях загубил от Роджър Федерер на финалите на АТР в Лондон през 2014. "In tennis, the players can't hide behind anyone."



Jose Mourinho explains why he loves tennis. #QueensTennis pic.twitter.com/zmSbQ50r9Y — Fever-Tree Championships (@QueensTennis) June 23, 2019 Федерер ме победи 6:0, 6:1 - абсолютно ме съкруши. Прибирайки се към съблекалнята от корта видях Жозе. Той просто дойде и ме прегърна. Една голяма прегръдка, без думи. Това беше. Хубаво беше, тъй като в тези ситуации е трудно да се намерят думи, които имат значение. Ето защо беше чудесно да го видя пак в Куинс. Винаги е много приятно да говоря с него - особено за футбол," сподели Мъри. King Juan Carlos, Jose #Mourinho and Toni #Nadal in #Queens pic.twitter.com/y0yPqH2U8f — Pau Ferragut (@PauFerragut) June 16, 2015 Шотландецът разкри и плановете си. "Ако тялото ми продължи да понася добре натоварванията, то аз бих пробвал да играя и поединично. Не чувствам никаква болка в бедрото. Няма значение дали ще мога да се върна през септември или догодина. Целта ми не е да бъда готов за US Open." Източник: tennis.bg

