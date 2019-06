Тенис Джокович с първа победа на трева за сезона 25 юни 2019 | 18:38 - Обновена 0



¡Victoria de Novak Djokovic en @TheBoodles!



En la previa de #WIMBLEDONxESPN, el serbio participó de un partido de exhibición junto a Cristian Garin, en el cual se impuso por 6-2 y 6-4. pic.twitter.com/NkMHsZk1pd — ESPN Tenis (@ESPNtenis) 25 юни 2019 г. Мачът продължи точно 1 час, като в първия сет Джокович поведе с 4:0, след което двамата играчи си размениха по два гейма и Ноле взе частта с 6:2. Във втория сет Гарин проби за 4:2, но не просто последва рибрейк, а сърбинът взе последните 4 гейма в срещата и затвори мача в две части.

Световният №1 Новак Джокович спечели първия си мач на трева за сезона. 32-годишният сърбин надигра чилиеца Кристиан Гарин в мач от демонстративния турнир The Boodles, където сред участниците е и Григор Димитров. Джокович срази Гарин с 6:2, 6:4.

