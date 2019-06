Тенис Трета поредна загуба на трева за Свитолина 25 юни 2019 | 16:21 0



копирано

Подготовката на Елина Свитолина за Уимбълдън не протича по най-добрия възможен начин. Световната №8 допусна трета поредна загуба и втора на трева, след като отстъпи пред Ализе Корне във втори кръг на турнира от категория Premier в Ийстборн. Украинката загуби с 3-6 6-7(3) в мач, който продължи два дни заради дъжд. Свитолина отрази мачбол при 4-5 и стигна до тайбрек, но и там не успя да се противопостави на французойката, която продължава напред срещу Дария Гаврилова или Шуай Джън. .@alizecornet needs two days, but she defeats Svitolina, 6-3, 7-6(3) to advance at the #NatureValleyInternational pic.twitter.com/pLNHHBdm55 — WTA (@WTA) June 25, 2019 Откакто загуби от Гарбине Мугуруса в трети кръг на Ролан Гарос, Свитолина отстъпи на Маргарита Гаспарян в Бирмингам миналата седмица, а сега и на Корне. Coaching for @ElinaSvitolina from @andybettles93 (6-5 set 2) #NatureValleyInternational pic.twitter.com/arjcoDTtzc — Elina Svitolina FP (@SvitolinaNL) June 25, 2019 Междувременно Кики Бертенс стартира участието си с победа директно от втори кръг. Третата в схемата се нуждаеше от малко под час и половина на корта, за да сломи съпротивата на Юлия Путинцева. Холандката се наложи с 6-4 6-1 и на осминафиналите ще премери сили с Анет Контавейт или Анна-Лена Фрийсдам. Белинда Бенчич стигна до финал в Майорка миналата неделя и трябваше да играе в Ийстбърн още вчера. Дъждът обаче отложи първия мач срещу Вероника Кудерметова, което се оказа благоприятно за швейцарката и днес тя надделя с 6-3 6-4. Десетата поставена продължава напред срещу Екатерина Александрова. Шампионката от Майорка – София Кенин, явно не успя да се справи с цялото напрежение и загуби още на старта на Nature Valley Classic от Саманта Стоусър. Австралийката надделя с 6-2 6-3 и продължава към втори кръг срещу четвъртата поставена Анджелик Кербер. Унс Жабур пък осъществи пълен обрат над Манди Минела след 2-6 6-2 6-1 и е на осминафинал срещу Джоана Конта или Мария Сакари. TennisKafe.com

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 389 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1