Джон Джоунс: Кормие няма топки за трилогия с мен

Джон Джоунс няма нищо против за трета битка с бившия двоен шампион Даниел Кормие. В момента двамата са шампиони и имат насрочени битки, които ще се случат в следващите месеци. Джоунс ще брани титлата в полутежка категория на UFC 239 срещу Тиаго Сантос, а Кормие ще брани тази в тежка категория срещу Стипе Миочич на UFC 241. Дейна Уайт вече каза, че иска DC да се бие още веднъж с Джоунс, но "Bones" смята, че Кормие няма топки, за да слезе в полутежка категория и да се бие с него. Преди седмици Кормие изяви желание да слезе в полутежка категория за една последна битка с "Bones", но преди дни сподели, че най-вероятно ще се оттегли след битката с Миочич. В предаването на Ейриъл Хелуани, Джоунс реши да поговори за евентуална битка с DC:

"I don't think he has the balls to do it." @JonnyBones doesn't believe Daniel Cormier would drop to light heavyweight for a trilogy fight (via @arielhelwani) pic.twitter.com/yWT74N9VYo