Дарби Каунти официално позволи на Лампард да преговаря с Челси

Според медиите на Острова в договора на Лампард с Дарби има освобождаваща клауза в размер на 4 милиона паунда. Очевидно от Челси са се съгласили да платят тази сума, след като клубът от Чемпиъншип направи днешното си изявление.

Derby County can confirm that they have granted permission for Chelsea to speak to Frank Lampard about the vacant managerial position at Stamford Bridge.