Бокс Спасиха Владимир Кличко от горяща яхта 25 юни 2019 | 13:26 - Обновена 0



копирано





За инцидента съобщи 43-годишният украинец в профила си в “Туитър”. Той добави, че всичко е наред и за щастие няма пострадали.

Be careful what you wish for: fate took my wish for “some #adrenalin” a bit too literally and our boat-trip Sunday night ended up in our boat #igniting and family & friends being evacuated by coast guard and fire rescue-team. No worries: we are all fine! #theroofisonfire #song pic.twitter.com/sGN7xfG5JM — Klitschko (@Klitschko) 25 юни 2019 г. Кличко е бил на почивка със семейството си и приятели на Ибиса, когато в неделя вечер са решили да се разходят с яхтата. Морският съд плавал към Майорка, а огънят обхванал яхтата на около 11 км от брега. Избухналият пожар накарал екипажа спешно да потърси помощта на властите, които са се отзовали своевременно и са предотвратили възможна трагедия.

Finally found some water to ride waves without @thecannonbriggs spoiling my fun. Guess he “Let me go Champ” #xpark #agility #keeplearning #coordination pic.twitter.com/bDZkckCiUK — Klitschko (@Klitschko) 17 юни 2019 г. По предварителна информация огънят е тръгнал от машинното отделение на яхтата. Не се съобщава все още каква точно е била причината за пожара. Започнало е разследване. Заради инцидента, Владимир Кличко не е успял да отиде на благотворителна вечер, организирана от фондацията Ein Herz für Kinder.



Украинецът Владимир Кличко е бивш абсолютен световен шампион по бокс в тежка категория. Той има 64 победи и пет загуби. За последен път бе на ринга през април 2017 година, когато бе детрониран от британеца Антъни Джошуа. Бившият световен шампион по бокс при най-тежките Владимир Кличко трябваше да бъде спасяван от испанската брегова охрана, след като луксозната яхта, на която се е намирал, се е подпалила.За инцидента съобщи 43-годишният украинец в профила си в “Туитър”. Той добави, че всичко е наред и за щастие няма пострадали.Кличко е бил на почивка със семейството си и приятели на Ибиса, когато в неделя вечер са решили да се разходят с яхтата. Морският съд плавал към Майорка, а огънят обхванал яхтата на около 11 км от брега. Избухналият пожар накарал екипажа спешно да потърси помощта на властите, които са се отзовали своевременно и са предотвратили възможна трагедия.По предварителна информация огънят е тръгнал от машинното отделение на яхтата. Не се съобщава все още каква точно е била причината за пожара. Започнало е разследване. Заради инцидента, Владимир Кличко не е успял да отиде на благотворителна вечер, организирана от фондацията Ein Herz für Kinder.Украинецът Владимир Кличко е бивш абсолютен световен шампион по бокс в тежка категория. Той има 64 победи и пет загуби. За последен път бе на ринга през април 2017 година, когато бе детрониран от британеца Антъни Джошуа.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 6065 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1