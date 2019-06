Тенис Григор Димитров отново ще играе демо турнир преди “Уимбълдън” 25 юни 2019 | 13:13 1



Единственият българин в тенис елита Григор Димитров е потвърдил участие във вече традиционния демонстративен тунир на трева преди “Уимбълдън” - The Boodles - в “Стоук Парк”, Бъкингамшир (край Лондон). Събитието ще се проведе между 25 и 29 юни. Димитров беше последното име, което организаторите успяха да убедят да вземе участие за “официални тренировки” в състезателен характер преди турнира от “Големия шлем” на “свещената трева” в Лондон. Day 1 at #theboodles Great start with the World No.1 @DjokerNole opening Stadium Court @StokePark #tennis pic.twitter.com/dPYbiwbGIE — The Boodles (@TheBoodles) June 24, 2019 Другите участници са: Новак Джокович, Стефанос Циципас, Карен Хачанов, Фабио Фонини, Роберто Баутиста Агут, Диего Шварцман, Денис Шаповалов, Кристиан Гарин, Филип Краинович, Мартин Клижан, Томаш Бердих. Естествено, Хуан Мартин дел Потро пропуска следващите няколко месеца и Димитров е нещо като негов заместник. Григор за пети път ще участва в The Boodles, като през 2009-а губи двубой срещу Жо-Вилфред Цонга с 1:6, 4:6, а през 2013-а записва първия си успех - над Йежи Янович, като губи от Янко Типсаревич и Новак Джокович. През 2016-а печели единствения си двубой срещу Давид Гофен, а миналата година срази Стефанос Циципас със 7:6(4), 6:1.

