Фенове посрещнаха Копривленски на летището в Бургас

Stay open-minded,stay focused.Train hard and train smart. The dreams never ends so the work never stops . #Glory66 • • • #kickboxing #sweet #science #BulgAria #Knee #TKo #cut #fighter #hardwork #paysoff #dedication #ufc #mma #glorykickboxing #grind #never #stOps #ontothenextone #fight #instagood #instafit #instafight #dream #big #Champion #oneday

A post shared by STOYAN KOPRIVLENSKI (@koprivlenski1) on Jun 23, 2019 at 12:16pm PDT