Снукър Силен старт за Китай и няколко изненади в Световната купа по снукър 25 юни 2019 | 12:46 0



Китайците Дин Дзюнхуей и Ян Бинтао започнаха неофициалния снукър турнир Световната купа с убедителна победа 4:1 над германския тандем Зимон Лихтенберг и Лукас Клекерс в град Уши. Good afternoon from Wuxi



It's time for day 2 of the Beverly World Cup!



Watch it LIVE on @Eurosport_UK #SnookerWorldCup pic.twitter.com/PW7cDTk0CS — World Snooker (@WorldSnooker) June 25, 2019 Дин е двукратен шампион в турнира, като защитава титлата си тази година, след като през 2017-а триумфира с Лян Уенбо. Ян Бинтао пък сензационно триумфира през 2015-а с Джоу Юлон с “Б” отбора на Китай. 13-кратният ранкинг шампион Дзюнхуей се представи на високо ниво и реализира брейкове от 73, 104 и 83. В друг мач от група “А” на турнира норвежкият състав Курт Мафлин и Кристофър Уотс обърнаха от 0:2 до 3:2 Тайланд. В групата се получи още една изненада, след като австрийското аматьорско дуо Андреас Плонер и Флориан Нойсле надвиха поляците Каспер Филипиак и Адам Стефанов с 3:2. В група “В” английският тандем Кайрън Уилсън и Джак Лисовски надвиха с 3:2 Хонконг, а Марк Алън и Джордан Браун осигуриха успех с 4:1 на Северна Ирландия над Саудитска арабия. It's looking good for #TeamWales in Wuxi.@markwil147 secures a 4-1 win over Australia with a break of 101!



5 centuries have been made here. Wales own 3 of them #SnookerWorldCup pic.twitter.com/H6Ce11Smjs — World Snooker (@WorldSnooker) June 25, 2019 Марк Уилямс и Райън Дей със същия резултат за Уелс победиха Индия в група “D”, като световният шампион от 2018-а има само едно поражение в групова фаза на Световната купа. “Б” отбора на Китай разгроми Австралия с 5:0, а Швейцария победи Малта с 3:2. Шотландците Джон Хигинс и Стивън Магуайър не срещнаха проблеми срещу Кипър - 4:1 в група “С”, а със същото цифрово изражение Белгия надви ОАЕ, както и Израел - Малайзия.



ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 357

