Марица отново в групите на Шампионската лига!

Марица (Пловдив) отново ще играе директно в групите на Шампионската лига, потвърдиха официално от Европейската волейболна конфедерация (CEV). Шампионките и носителки на националната купа на България за трета поредна година ще имат възможността да мерят сили с най-добрите отбори в Европа, след като през сезон 2017-2018 те извоюваха това право с успехи в ранните кръгове на най-престижния континентален клубен турнир, а през сезон 2018-2019 получиха правото да започнат директно от четвъртия кръг – груповата фаза.

Officially confirmed! #Maritza Plovdiv to play in the pool stage of the women's #volleyball Champions League again! https://t.co/ERPnFyaCDY #CLVolleyW #Марица #волейбол @CEVolleyballCL pic.twitter.com/zujacBSt4S