Луис Суарес поиска дузпа за игра с ръка на чилийския вратар

Ситуацията се разви в наказателното поле на чилийците, в близост до голлинията. Суарес опита да центрира топката пред вратата, а Ариас я изби в ъглов удар с ръце и звездата на Барселона за момент забрави каква е ролята на вратаря на Чили. Неговата първа реакция бе да поиска дузпа, но секунда по-късно усети грешката си, хвана се за главата и съжали за пропуснатата възможност.

Here's Luis Suárez appealing for a handball, and penalty because Chile's GK handled it in the box: pic.twitter.com/AWOA9o7ssz — Adam Brandon (@AdamBrandon84) 24 юни 2019 г. Това не беше единственият комичен момент, свързан със Суарес. Фен нахлу на терена и спринтира през половината на чилийците, но неговият дрибъл без топка беше спрян бързо от Гонсало Хара, който протегна крак и го спъна, а привърженикът се тръшна на тревата и беше изведен от стюардите.



Суарес прие това за провокация и поиска от главния съдия да изгони Хара за "нарушението", но отново остана без положителен отговор.

Actually I take that last tweet back - Luis Suarez calling for a card after an opponent kicked a fan running on the field is the most Luis Suarez-thing he’s ever done pic.twitter.com/G93sFp5a3R — Yu (@YucciMane) 25 юни 2019 г. Уругвайците все пак стигнаха до желаната победа с гол на Единсон Кавани в 82-та минута.



