Световен футбол Хаити изненада Коста Рика 25 юни 2019 | 09:02



Хаити завърши на първо място с 9 точки и също ще играе на четвъртфиналите.

Fans and the Rara band takes the streets of New Jersey to celebrate Haiti’s historical Gold Cup win against Costa Rica.



vibekreyol/IG pic.twitter.com/dsZIhrkyfZ — Lunionsuite (@LunionSuite) 25 юни 2019 г. Главно действащо лице в мача бе защитникът на Хаити Джими Алексис. Най-напред той си вкара автогол и даде преднина на Коста Рика в 14-а минута, но след това реализира победния гол за Хаити за 2:1. Другото попадение за Хаити вкара Дакенс Назон от дузпа.

Goal Haiti !!!! Djimy-Bend Alexis redeemes himself after the own goal and puts Haiti ahead against Costa Rica! #HAIvCRC #ThisIsOurs #GoldCup2019 @fhfhaiti pic.twitter.com/WerplDcFRi — Gold Cup 2019 (@GoldCup) 25 юни 2019 г. В другия мач от групата отборът на Бермудските острови победи Никарагуа с 2:0.



