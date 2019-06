НБА Дончич е новобранец №1 25 юни 2019 | 07:11 - Обновена 0



Add another chapter to the legend of Luka. @luka7doncic is your 2018-19 #KiaROY! #NBAAwards pic.twitter.com/00CKoZQAo8 — NBA on TNT (@NBAonTNT) June 25, 2019

Двуметровият Дончич бе избран под №3 в Драфта през миналото лято и записа впечатляваща дебютна кампания в НБА. Европейският шампион от 2017 година игра в 72 мача на отбора си, а в тях се отличаваше със средно 21.2 точки, 7.8 борби, 6.0 асистенции, 1.1 отнети топки и 42.7% успеваемост в стрелбата от игра.



Така за втора поредна година наградата отива при баскетболист, роден извън пределите на САЩ. Миналата година тя бе спечелена от Бен Симънс (Австралия), а в цялата история на Лигата само още двама чужденци са били награждавани с приза - Андрю Уигинс (Канада) и Пау Гасол (Испания).

