Световен футбол Чили 0:1 Уругвай, Кавани бележи, следете мача тук 25 юни 2019 | 03:30 - Обновена 0



копирано

Носителят на трофея Чили и Уругвай играят при 0:1 в директния сблъсък за първото място в предварителна група C на Копа Америка на легендарния стадион "Маракана" в Рио де Жанейро. Голът отбеляза Единсон Кавани.

Чилийците спечелиха първите си два мача срещу Япония (4:0) и Еквадор (2:1) и си гарантираха участие в четвъртфиналите, а дори и равенство днес ще им донесе и първото място. Уругвай спечели с 4:0 срещу Еквадор и завърши 2:2 с Япония. 11 Así formará #LaRoja para enfrentar a @Uruguay en el Maracaná#VamosChile #CopaAmerica pic.twitter.com/e2R4ZpQrPj — Selección Chilena (@LaRoja) June 24, 2019 В същото време Япония и Еквадор се срещат помежду си, като от резултата от този мач зависи участието на Парагвай в следващата фаза. Quem perdeu o gol mais feito do primeiro tempo e ainda pediu toque de mão do goleiro?



Jorge R Jorge/BP Filmes#CopaAmericaNoSporTV pic.twitter.com/p03aD9stxx — SporTV (@SporTV) June 24, 2019 Последва удар с глава на Диего Годин, но над вратата. Чили отговори на предизвикателството чрез Алексис Санчес, който предизвика сериозна суматоха в наказателното поле на Уругвай в 37-ата минута. До края на пъровото полувреме и двата отбора си размениха по едно положение за гол, като първо Пабло Ернандес пропусна за Чили, а след това и Мартин Касерес при изпълнение на корнер не успя да порази целта за Уругвай. Така двата тима оставиха всичко за решаване след почивката. Двубоят започна при фантастична атмосфера на “Маракана”, макар и на трибуните да имаше около 50 000 зрители. Първите минути бяха за действащия шампион, но постепенно Уругвай изравни играта и създаде няколко добри възможности за гол. Първата дойде в 19-ата минута, когато нападателят на Барселона Луис Суарес овладя топката и между трима успя да я насочи към Жоргиан де Араскаета, който обаче стреля над вратата. Опасностите пред вратата на Габриел Ариас продължиха. Две минути по-късно отново Суарес се озова в опасна близост, но стражът на Чили успя да изчисти.Последва удар с глава на Диего Годин, но над вратата. Чили отговори на предизвикателството чрез Алексис Санчес, който предизвика сериозна суматоха в наказателното поле на Уругвай в 37-ата минута. До края на пъровото полувреме и двата отбора си размениха по едно положение за гол, като първо Пабло Ернандес пропусна за Чили, а след това и Мартин Касерес при изпълнение на корнер не успя да порази целта за Уругвай. Така двата тима оставиха всичко за решаване след почивката. Второто полувреме започна с много активна игра от страна и на двата отбора, които показаха намеренията си да се борят за победа, като никой не успяваше да доминира. Така се стигна до 69-ата минута на мача, когато Чили беше най-близо до откриване на резултата. След изпълнение на конер Пауло Диас успя да насочи топката с глава, но Хосе Хименес изчисти също с глава от голлинията. МИНУТА ПО МИНУТА ГЛЕДАЙТЕ ТУК 3 кръг, вторник 25 юни Копа Америка Чили 0:1 83 минута Уругвай 101 6.5 1.11 1 x 2 титуляри състав детайли статистика класиране залози Стадион: Ещадио до Маракана

Съдия: Raphael Claus 1 18 13 2 3 21 5 16 20 7 19 1 22 3 2 4 6 15 8 21 9 20 Оскар Табарес 3-5-2 4-4-2 Титуляри Габриел Ариас 1 1 Фернандо Муслера Гари Медел 17 4 Джиавани Гонсалес Гонзало Яра 18 2 Хосе Хименес Гийермо Марипан 3 3 Диего Годин Пауло Диас 5 22 Мартин Касерес Чарлс Арангис 20 10 Джорджан Де Араскаета Ерик Пулгар 13 15 Федерико Валверде Пабло Ернандес 16 6 Родриго Бентанкур Оскар Опасо 21 7 Николас Лодейро Едуардо Варгас 11 21 Единсон Кавани Алексис Санчес 7 9 Луис Суарес Резерви Жуниор Фернандес 19 20 Джонатан Родригес Игор Лихновски 2 8 Нахитан Нандес 82' Единсон Кавани гол Едуардо Варгас излиза 78' Жуниор Фернандес влиза 76' Джорджан Де Араскаета излиза Джонатан Родригес влиза 70' Джиавани Гонсалес жълт картон Гари Медел излиза 55' Игор Лихновски влиза 46' Николас Лодейро излиза Нахитан Нандес влиза 0 Голове 1 5 Ъглови удари 5 15 Центрирания 23 2 Засади 2 3 Точни удари 3 16 Тъчове 20 6 Неточни удари 4 6 Удари от вратата 7 52 Притежание на топката % 48 0 Жълти картони 1 2 Блокирани удари 0 2 Смени 2 0 Контра атаки 1 15 Извършени фалове 18 Маркет 1x2 1 x 2 101 6.5 1.11 Виж още 8 халф 10 вратар x В игра - мин. Голове Жълти картони Червени картони Пост Номер Възраст 0:1 (82`) Единсон Кавани

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 603

1