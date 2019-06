Шведките продължават на световното

Отборът на Швеция се класира за 1/4-финалите на световното първенство за жени във Франция, слез като отстрани след минимална победа с 1:0 Канада. Съперник на скандинавките в събота ще бъде отборът на Германия.

Голът отвори мача и в 68-ата минута се стигна до дузпа за Канада за игра с ръка, отсъдена след консултация с ВАР. Ветеранката Линдал обаче уцели ъгъла и отрази удара на Джанин Беки и така стана първата шведска вратарка, спасила дузпа на световни финали.

Three of our four quarter-finals are now confirmed:#NORENG #FRAUSA #GERSWE



Who will contest the fourth? #FIFAWWC pic.twitter.com/XajPdKJgkL