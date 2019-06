13 гласа повече пратили Зимната олимпиада в Милано/Кортина д'Ампецо

13 гласа повече получи кандидатурата на Милано и Кортина д'Ампецо срещу Стокхолм-Оре на гласуването за домакинството на Зимната Олимпиада през 2026 година.

Milano-Cortina elected as Host City for the Winter Olympic Games 2026 @MilanoCortina26 #MilanoCortina2026 pic.twitter.com/UrU1sDsiwG

Гласуваха 82-ама от членовете на МОК, като италианската кандидутара получи 47 гласа срещу 34 за Швеция. Един глас бе недействителен. Президентът на МОК Томас Бах поздрави Италия с победата.

Results of the election for the Host City of the Olympic Winter Games 2026 #134IOCSession #WinterOlympics pic.twitter.com/zZ3AlptZIC