Барти отказа участие в Ийстборн

Новата водачка в световната ранглиста по тенис Ашли Барти (Австралия) отказа участие на турнира на трева в английския град Ийстборн през тази седмица. 23-годишната Барти се оплаква от болки в ръката, след като вчера спечели титлата в Бирмингам и измести японката Наоми Осака от върха в класацията на WTA.

@ashbar96 becomes the second-ever Australian woman to reach the top singles ranking

--> https://t.co/mrdPjGvyxj#ItTakesWTA pic.twitter.com/V1WAHhagMb