Анди Мъри коментира кога ще играе на сингъл

Andy continues his comeback @Andy_Murray announces he'll play @Wimbledon doubles with @P2Hugz, eyes the @USOpen for singles return: https://t.co/Ls5iivwEQB pic.twitter.com/DNtPgxoL9O — Tennis Channel (@TennisChannel) June 24, 2019 Мъри предвижда да играе на двойки тази седмица в Ийстборн с партньор Марсело Мело, а на “Уимбълдън” през юли ще оформи тандем с Пиер-Юг Ербер. Шотландецът си търси партньорка и за смесени двойки на “Уимбълдън”.



Първоначалните планове на Мъри за индивидуални изяви на корта бяха за след края на US Open, но в последните дни британецът сподели, че не чувства никаква болка в оперираната област и това може да ускори завръщането му към мачовете на сингъл.

Andy Murray makes dream return from hip surgery to win Queen's doubles title with Feliciano Lopez https://t.co/7cQyWRt3mw via @TelegraphSport — John Gegner (@Orange_Deuce) June 24, 2019

