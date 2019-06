Лека атлетика Тиам постави световен рекорд в скока на височина в рамките на седмобой 24 юни 2019 | 15:02 0



копирано





View this post on Instagram A post shared by Nafi Thiam (@thiam_nafi) on Jun 22, 2019 at 12:58pm PDT В останалите дисциплини в седмобоя белгийката постигна 13.49 сек на 100 м/пр, 15.41 м в тласкането на гюле, 24.55 сек на 200 м, 6.67 м в скока на дължина, 47.25 м в хвърлянето на копие и 2:20.46 мин. Общият сбор на Тиам в седмобоя е 6819 точки, с който оглави световната ранглиста за сезона.



Второто място в седмобоя в Талънс зае унгарката Ксения Крисчан с 6619 точки, а на трета позиция се нареди латвийката Лаура Икаунице-Адмидина с 6518 точки.



Липейдж спечели надпреварата при мъжете в десетобоя с актив от 8453 точки (10.31 сек на 100 м, 7.87 м в скока на дължина, 14.21 м в тласкането на гюле, 2.07 м в скока на височина, 48.14 сек на 400 м, 14.40 сек на 110 м/рр, 44.46 м в мятането на диск, 5.25 м в овчарския скок, 55.22 м в хвърлянето на копие и 4:59.76 мин на 1500 м). Втори в десетобоя завърши американецът Зачери Земек с 8344 точки, а трети европейският шампион от Амстердам 2016 Томас вен дер Плетцен (Белгия) с 8214 точки.



Световната, олимпийска и европейска шампионка в седмобоя Нафисату Тиам (Белгия) и канадецът Пиърс Липейдж спечелиха турнира Decastar в Талънс (Франция). Тиам подобри и собствения си световен рекорд в скока на височина в рамките на седмобой, след като скочи 2.02 метра и с този резултат излезе на второ място в световната ранглиста за сезона след Мария Ласицкене, която има 2.06 м.В останалите дисциплини в седмобоя белгийката постигна 13.49 сек на 100 м/пр, 15.41 м в тласкането на гюле, 24.55 сек на 200 м, 6.67 м в скока на дължина, 47.25 м в хвърлянето на копие и 2:20.46 мин. Общият сбор на Тиам в седмобоя е 6819 точки, с който оглави световната ранглиста за сезона.Второто място в седмобоя в Талънс зае унгарката Ксения Крисчан с 6619 точки, а на трета позиция се нареди латвийката Лаура Икаунице-Адмидина с 6518 точки.Липейдж спечели надпреварата при мъжете в десетобоя с актив от 8453 точки (10.31 сек на 100 м, 7.87 м в скока на дължина, 14.21 м в тласкането на гюле, 2.07 м в скока на височина, 48.14 сек на 400 м, 14.40 сек на 110 м/рр, 44.46 м в мятането на диск, 5.25 м в овчарския скок, 55.22 м в хвърлянето на копие и 4:59.76 мин на 1500 м). Втори в десетобоя завърши американецът Зачери Земек с 8344 точки, а трети европейският шампион от Амстердам 2016 Томас вен дер Плетцен (Белгия) с 8214 точки. 0



копирано

РАЯ ИВАНОВА редактор - отдел "Спорт" Прочетена 1508 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1