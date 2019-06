Тенис Бивш финалист на Australian Open спира с тениса след "Уимбълдън" 24 юни 2019 | 13:54 - Обновена 0



Финалистът на Australian Open през 2006 година Маркос Багдатис обяви, че слага край на професионалната си тенис кариера след започващия на 1 юли турнир “Уимбълдън”. 34-годишният кипърец разкри плановете си в социалните мрежи. View this post on Instagram A post shared by Marcos B a g h d a t i s (@baghdatis_official) on Jun 24, 2019 at 1:00am PDT

Багдатис е бивш №8 в света и има 4 титли в кариерата си. В момента е №138 в ранглистата на ATP. На финала в Мелбърн през 2006 година той губи на финала от Роджър Федерер. През същата година кипърецът достига и до полуфиналите на “Уимбълдън”, като там е спрян от Рафаел Надал.



Багдатис за последно игра в ATP тура на турнира в Дубай през февруари.



Кипърецът се ожени за бившата хърватска тенисистка Каролина Шпрем през 2012 година и двамата имат две дъщери - Захара и Индия.



“Решението не беше лесно. Напоследък обаче не ми е лесно и да играя, най-вече чисто физически, а така не мога да се върна на старото ниво. Въпреки че искам да го направя, лимитите на тялото ми не ми позволяват да бъда постоянен на най-високо ниво. Аз очаквам само това от себе си. Вече чакам следващата страница в живота ми. Ще бъда в тениса в различни роли, така че ще продължите да ме виждате в тура”, написа в Instagram Багдатис.

