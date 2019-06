НБА Различният самурай 24 юни 2019 | 13:32 - Обновена 0



“С деветия избор в Драфт 2019 на НБА, Вашингтон Уизърдс избират Руи Хачимура от Тояма, Япония и Гонзага Юнивърсити”, бяха точните думи на комисарят Адам Силвър, а моменти по-късно камерите уловиха и момчето, което “вълшебниците” взеха с предпоследния избор в Топ 10.



Ако се сблъскате с Руи Хачимура на улицата, никога не бихте помислили, че той е японец. Роденият на 8 февруари 1998 година в семейството на японката Макико и Закари, който е от Бенин, в ранна детска възраст Руи се увлича повече по бейзбол, отколкото по баскетбол, но в последствие се пренасочва към оранжевата топка.



“КРЕПОСТТА” РУИ



В превод от японски първото име на Хачимура означава “крепост”. 21-годишният баскетболист вече записа името си в историята както на НБА, така и на баскетбола в страната си. Вече бившият играч на Гонзага се превърна в едва вторият японец, избран в Драфта и първият представител на Страната на изгряващото слънце, селектиран в първия кръг.

@rui_8mura in his new @WashWizards uniform! pic.twitter.com/wKnsY1CUSH — NBA (@NBA) June 22, 2019

Преди него в Драфта е попадал единствено Ясутака Окаяма. 234-сантиметровият исполин е избор №171 в осмия кръг през 1981 година, когато на него се спират Голдън Стейт Уориърс, но той така и не подписва договор с клуба.



АМЕРИКАНСКО ПРИКЛЮЧЕНИЕ



Японецът се решава да подсили Гонзага през 2016 година, когато е още тийнейджър, а от самото начало около него започват да изскачат въпросителни, свързани с (не)умението му да говори английски. През февруари същата година Руи заявява, че разбира 80% от езика, но може да говори само около 30-40%. Все пак се справя с изпитите SAT и завършва гимназия с необходимия успех, за да може да премине в редиците на Булдогс.



В крайна сметка Хачимура постепенно се аклиматизира и подобрява показателите си в колежанското първенство във всеки следващ сезон, като паралелно с това развива играта си все повече.



Хачимура в Гонзага



2016/2017 - 4.6 минути, 2.6 точки, 1.4 борби

2017/2018 - 20.7 минути, 11.6 точки, 4.7 борби

2018/2019 - 30.2 минути, 19.7 точки, 6.5 борби, 1.5 асистенции, 0.9 отнети топки, 0.7 чадъра



Руи е петият японец играл при колежаните, а през есента ще се превърне във вторият представител на азиатската страна, който ще запише дебют в НБА след Юта Уатанабе и Юта Тaбусе.



ЗВЕЗДЕН ПОТЕНЦИАЛ



Няколко дни след Драфта стана ясно, че Хачимура се е сдобил със спонсорски договор с марката на легендарния Майкъл Джордан - Jordan Brand. Маркетинговата страна на нещата винаги е била една от най-силните черти в бранда на Въздушния, а с привличането на Руи в “отбора”, от Jordan отварят широко вратата към неограничения азиатски пазар.

NBA rookie Rui Hachimura has joined @Jumpman23. pic.twitter.com/nWnI3skV6R — B/R Kicks (@brkicks) June 21, 2019

