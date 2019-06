Тенис Мъри не крие щастието си от титлата и липсата на болка 24 юни 2019 | 13:21 0



копирано

Носителят на три титли от “Големия шлем” и бивш световен номер 1 Анди Мъри се завърна победоносно на корта с триумф на двойки (тандем с Фелисиано Лопес) на тенис турнира от сериите АТР 500 в Куинс. Испанският му партньор пък спечели трофея и на сингъл, като малко след победата си над Жил Симон излезе в битката за купата на двойки, заедно с Мъри. Шотландецът не скри задоволството си от липсата на болка след операцията на бедрото, при която тазобедрената му кост бе заменена с метална. CAN YOU BELIEVE IT?! @andy_murray and @feliciano_lopez are our 2019 doubles champions, beating Ram/Salisbury 7-6, 5-7, 10-5.



It barely feels real. #QueensTennis pic.twitter.com/g4WuYKB3w3 — Fever-Tree Championships (@QueensTennis) June 23, 2019 “Радвам се, че се чувствах добре физически, защото не смятам, че човек може да загуби умението да удря топката добре и да забрави как се играе тенис. Промяна може да има във физическата и психическата форма, нервите по време на мач и на тренировка, такива неща. THE DREAM WEEK IS COMPLETE @andy_murray and @feliciano_lopez are champions at Queen's Club after defeating Ram/Salisbury 7-6 5-7 10-5!#QueensTennis pic.twitter.com/HNR8GxJZh2 — Tennis TV (@TennisTV) June 23, 2019 Очаквах да имам болки в бедрото, но нямаше никакви, което е брилянтно. Говорих с Боб Брайън, който премина през подобна операция, като той ми каза, че е имал остатъчни болки след мач и след натоварване. В кариерата ми съм свикнал да имам мускулна треска след мачове и очаквах същото сега, но нямаше нищо и съм много щастлив. По ред причини тази титла е много по-важна от много от успехите ми на сингъл. Спечелих трофей с метална бедрена кост. Много съм доволен от прогреса през последните месеци, защото дори преди два месеца изобщо не можех да си представя такова нещо. Не мислих дори да играя в турнира и просто се наслаждавах на липсата на болка в ежедневието. Така че поради всичко това, успехът е много специален”, сподели Мъри.

Още по темата

0



копирано

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 2091 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1