Винсент Янсен е близо до това да напусне Тотнъм

Нападателят на Тотнъм Винсент Янсен е съвсем близо до това да напусне клуба, съобщава пресата в Белгия. Причината е, че към него има много сериозен интерес от страна на местния Андерлехт, който вече води преговори с "шпорите" за закупуването на играча.

RSC Anderlecht's sporting director Michael Verschueren has confirmed to @HLNSport they are close to signing #thfc striker Vincent Janssen: "We are almost there." pic.twitter.com/Eks9bYcWce