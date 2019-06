Хамес: Бъдещето ми зависи от Реал, говоря много лош италиански

Полузащитникът на Колумбия Хамес Родригес заяви след победата над Парагвай, че не е наясно със своето бъдеще и вероятно тежката дума ще имат хората в Реал Мадрид, чиято собственост е.

Той допълни, че не е говорил със старши треньора на "белия балет" Зинедин зидан дали ще се разчита на него или не. Също така беше попитан дали е истина, че интерес към него проявява Наполи, на което той отговори, че говори италиански на много лошо ниво.

James Rodriguez still ‘doesn’t know where I’ll play next season’ but acknowledges #Napoli are doing ‘so much’ to sign him https://t.co/nSSrc9iZem #RealMadrid #Colombia pic.twitter.com/vLrpHS56dr