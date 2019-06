Бокс Джени Суши: Кубрат излъга и преувеличи 24 юни 2019 | 10:35 - Обновена 0



Инцидентът беше заснет с камера и стана причина за 6-месечно замразяване на боксовия лиценз на българина. В момента Пулев е в Лас Вегас, където тренира и преминава специален курс за сексуално посегателство срещу жени.



"Искам да бъде ясно, че никога не съм завеждала дело - потвърди Джени Равало. - С Пулев никога не сме били приятели. Не съм се съгласявала на целувката. Той излъга цял свят, когато каза, че сме били приятели, докато ме целуваше. Това беше неговият първи мач в САЩ. Освен това ме хвана за дупето. Направи го в палатката след мача."



Равало иска да забрави случилото се. След целувката тя изчезна от социалните мрежи и отклони предложения за интервюта. Тя никъде не коментира появилите се скандални клипове с нейно участие от купона по случай победата на Пулев над Богдан Дину.

"През цялото време мълчах - добави Джени Суши. - Получавах съобщения от приятелката на Пулев. Тя ме следваше в "Инстаграм" и слагаше мои хаштагове в нейните постове. Казват, че използвам случая, за да стана известна."



Джени Равало твърди, че Пулев е излъгал и преувеличил историята.



"Няма да променя нищо, колкото и да говоря. Българите вече имат изградено мнение", добави още пред "България Днес" журналистката.



Кубрат Пулев е със спрени права до 23 септември. Той ще се яви на още едно изслушване на 22 юли. Тогава Атлетическата комисия на щата Калифорния ще прецени дали е изпълнил стриктно заръките след скандала с "Целувкагейт". Кобрата беше директно заплашен, че неговият лиценз може да бъде замразен за още шест месеца, ако не се съобрази със санкциите.



Кубрат Пулев и неговият мениджър Ивайло Гоцев бяха потърсени за коментар, но не отговориха на твърденията на Джени Суши.

