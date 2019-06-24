ЦСКА-София на разходка с лодка (видео)

|
|
|
ЦСКА
Футболистите и щабът на ЦСКА-София оползотвориха част от свободното си време в Австрия с разходка до местността Цел ам Зее.
През вчерашния ден “армейците” се насладиха на красотата на австрийската природа, след което се повозиха на лодки в езерото.
Водното приключение се превърна в емоционално изживяване, което премина в много смях, шеги и закачки.
Още по темата
|
›› ЦСКА
›› Live Scores
Календар
календар затвори
Няма мачове днес.
›› Булевард
Левски | ЦСКА | Лудогорец | Първа лига | Втора лига | Национални отбори по футбол | Купа на България | Англия | Испания | Италия | Германия | Франция | Русия | Шампионска лига | Лига Европа | Мачове на живо | Волейбол | Тенис | Формула 1 | Баскетбол
Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Агенция Спортал, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само след писмено съгласие на Агенция Спортал, посочване на източника и добавяне на линк към www.sportal.bg. Използването на графични и видео материали, публикувани в сайта, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.
Fans on Facebook
Follow us on Twitter
Video on Youtube
Този уебсайт е собственост на Sportal Media Group
(Гост) 19
отговор
ПЕ ЧЕЛЕТЕТЕ ПО 899$ НА МЕСЕЦ. ЕДИНСТВЕНОТО КОЕТО ТРЯБВА ДА НАПРАВИТЕ Е ДА СЕ РЕ ГИСТРИРАТЕ. БЕЗ ДА ВЛАГАШ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА 11 ТОП САЙТА. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФО ТУК. --------------------------------------B G S E C U R E - P T C - S I T E - C O M Рейтинг: 0 0
(Гост) 18
отговор
Никое гувядо не умира бързо.Бог не е милостив към гувяда.МишлеФски е заловен в кенеФ за убийство на 2 невинни българи.Обесен е изоставен от народа да въмпиряса без гробб.Оглозган и разнасян от вълци и лисици в бърлогите им Рейтинг: 1 0
(Гост) 17
отговор
гундьо,мишлефски.Наказани от господ и ВадуцЪ.Не всеки умира внезапно.А когато над Витиня изпушат телешките ти живи меса,гледката е шок-1914.Жив факел поддържан от алкохолни взривни изригвания.Въмпир небесен мишлеФски Рейтинг: 1 0
(Гост) 16
отговор
Никое гувядо не умира бързо.Бог не е милостив към гувяда.МишлеФски е заловен в кенеФ за убийство на 2 невинни българи.Обесен е изоставен от народа да въмпиряса без гробб.Оглозган и разнасян от вълци и лисици в бърлогите им гундьо,мишлефски.Наказани от господ и ВадуцЪ.Не всеки умира внезапно.А когато над Витиня изпушат телешките ти живи меса,гледката е шок-1914.Жив факел поддържан от алкохолни взривни изригвания.Въмпир небесен мишлеФски Рейтинг: 0 0
Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук
(Гост) 15
отговор
Другият път ще ги заведа и на море, да видят, че съм ларж и не ги водя само по язовири... Рейтинг: 0 3
(Гост) 14
отговор
ПЕ ЧЕЛЕТЕТЕ ПО 899$ НА МЕСЕЦ. ЕДИНСТВЕНОТО КОЕТО ТРЯБВА ДА НАПРАВИТЕ Е ДА СЕ РЕ ГИСТРИРАТЕ. БЕЗ ДА ВЛАГАШ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА 11 ТОП САЙТА. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФО ТУК. --------------------------------------B G S E C U R E - P T C - S I T E - C O M Рейтинг: 0 0
(Гост) 12
отговор
Говедата ще пукнат от завист,коментирайте мача с Бригантино. Рейтинг: 4 1
(Гост) 11
отговор
Tiya selyani ot Etropole koga sa videli lodka. Рейтинг: 0 2
(Гост) 10
отговор
Като нямаш автобус и лодката е решение Рейтинг: 2 1
(Гост) 9
отговор
Типично както във филма. ГейОве на лодка! Рейтинг: 2 1
(Гост) 8
отговор
Дано станат храна на рибите Рейтинг: 2 2
(Гост) 6
отговор
те май са се качили на гей лодката... Рейтинг: 2 2
(Гост) 5
отговор
Момчетата ги хвана носталгията за река Осъм, затова се качихме на лодките. Рейтинг: 6 4
(Гост)
Тоя Пифа каква утайка е!!! Как симулира, че го удря рефера!?!? По смешно нещо, никога не съм виждал!!!!! Абе, препознавачи сър..... Рейтинг: 4 6