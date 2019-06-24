ЦСКА

ЦСКА-София на разходка с лодка (видео)

24 юни 2019 | 09:01 - Обновена
ЦСКА-София на разходка с лодка (видео)
Футболистите и щабът на ЦСКА-София оползотвориха част от свободното си време в Австрия с разходка до местността Цел ам Зее.
През вчерашния ден “армейците” се насладиха на красотата на австрийската природа, след което се повозиха на лодки в езерото.
Водното приключение се превърна в емоционално изживяване, което премина в много смях, шеги и закачки.

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Спортни новини		 Прочетена 2303

Добави коментар ›› Коментари (19)

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ernetPari
(Гост) 19
отговор
24 юни 2019 | 20:00

ПЕ ЧЕЛЕТЕТЕ ПО 899$ НА МЕСЕЦ. ЕДИНСТВЕНОТО КОЕТО ТРЯБВА ДА НАПРАВИТЕ Е ДА СЕ РЕ ГИСТРИРАТЕ. БЕЗ ДА ВЛАГАШ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА 11 ТОП САЙТА. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФО ТУК. --------------------------------------B G S E C U R E - P T C - S I T E - C O M Рейтинг: 0 0

без гробб.Оглозган и разн
(Гост) 18
отговор
24 юни 2019 | 18:26

Никое гувядо не умира бързо.Бог не е милостив към гувяда.МишлеФски е заловен в кенеФ за убийство на 2 невинни българи.Обесен е изоставен от народа да въмпиряса без гробб.Оглозган и разнасян от вълци и лисици в бърлогите им Рейтинг: 1 0

Никое гувядо не умира бър
(Гост) 17
отговор
24 юни 2019 | 18:23

гундьо,мишлефски.Наказани от господ и ВадуцЪ.Не всеки умира внезапно.А когато над Витиня изпушат телешките ти живи меса,гледката е шок-1914.Жив факел поддържан от алкохолни взривни изригвания.Въмпир небесен мишлеФски Рейтинг: 1 0

Никое гувядо не умира бър
(Гост) 16
отговор
24 юни 2019 | 18:22

Никое гувядо не умира бързо.Бог не е милостив към гувяда.МишлеФски е заловен в кенеФ за убийство на 2 невинни българи.Обесен е изоставен от народа да въмпиряса без гробб.Оглозган и разнасян от вълци и лисици в бърлогите им гундьо,мишлефски.Наказани от господ и ВадуцЪ.Не всеки умира внезапно.А когато над Витиня изпушат телешките ти живи меса,гледката е шок-1914.Жив факел поддържан от алкохолни взривни изригвания.Въмпир небесен мишлеФски Рейтинг: 0 0

Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук

Дребен циганин от Микре
(Гост) 15
отговор
24 юни 2019 | 14:55

Другият път ще ги заведа и на море, да видят, че съм ларж и не ги водя само по язовири... Рейтинг: 0 3

ernetPari
(Гост) 14
отговор
24 юни 2019 | 14:51

ПЕ ЧЕЛЕТЕТЕ ПО 899$ НА МЕСЕЦ. ЕДИНСТВЕНОТО КОЕТО ТРЯБВА ДА НАПРАВИТЕ Е ДА СЕ РЕ ГИСТРИРАТЕ. БЕЗ ДА ВЛАГАШ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА 11 ТОП САЙТА. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФО ТУК. --------------------------------------B G S E C U R E - P T C - S I T E - C O M Рейтинг: 0 0

Този коментар е цензуриран. Ако искате да го прочетете натиснете тук
s
(Гост) 12
отговор
24 юни 2019 | 12:58

Говедата ще пукнат от завист,коментирайте мача с Бригантино. Рейтинг: 4 1

Donosnika Pl.Markov
(Гост) 11
отговор
24 юни 2019 | 11:24

Tiya selyani ot Etropole koga sa videli lodka. Рейтинг: 0 2

Този коментар е цензуриран. Ако искате да го прочетете натиснете тук
1948
(Гост) 10
отговор
24 юни 2019 | 11:02

Като нямаш автобус и лодката е решение Рейтинг: 2 1

1912
(Гост) 9
отговор
24 юни 2019 | 10:52

Типично както във филма. ГейОве на лодка! Рейтинг: 2 1

Фен
(Гост) 8
отговор
24 юни 2019 | 10:48

Дано станат храна на рибите Рейтинг: 2 2

Този коментар е цензуриран. Ако искате да го прочетете натиснете тук
разхождащ
(Гост) 6
отговор
24 юни 2019 | 10:35

те май са се качили на гей лодката... Рейтинг: 2 2

Гриша Ганчев
(Гост) 5
отговор
24 юни 2019 | 10:20

Момчетата ги хвана носталгията за река Осъм, затова се качихме на лодките. Рейтинг: 6 4

КЗЛитекс
(Гост)
24 юни 2019 | 10:27

Тоя Пифа каква утайка е!!! Как симулира, че го удря рефера!?!? По смешно нещо, никога не съм виждал!!!!! Абе, препознавачи сър..... Рейтинг: 4 6 


							
						


							
					

					
					
						






          

            

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                Политиката за бисквитките.
            


            

                
                    Защо е необходимо моето съгласие?
                
            

          

          

              

                  

                      НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
                  


                  
    
                      
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                              Нормално функциониране на сайтовете
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните
                                      ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим
                                      самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието,
                                      да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.
                                  
    

                                  
    
                                      Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат,
                                      кеширано съдържание и други.
                                  
    

                                  
    
                                      Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация
                                      за използване на наша услуга.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас
                                      лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним
                                      договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.
                                  
    

                                  
    
                                      Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари,
                                      снимки или видеа. Използваме личните Ви данни,
                                      която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да
                                      модерираме
                                      добавеното от Вас съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с
                                      предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем
                                      Вашето използване на услугите ни.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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