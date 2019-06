Волейбол България - Германия 1:2! Следете мача ТУК!!! 24 юни 2019 | 01:47 - Обновена 0



Българските "лъвове" са в серия от 4 поредни загуби, като са на 12-о място във временното общо класиране с едва 3 победи, 8 загуби и 8 точки. На турнира в Куяба до момента България отстъпи на домакините от Бразилия с 1:3, а вчера падна и от Русия с 0:3 гейма.





Second point of the match and they’re doing this already?



Watch Germany v Bulgaria here: https://t.co/KO2zm2ahyq#BePartOfTheGame #volleyball #VNL #VNLMen @TeamGER_Volley @BFVolley pic.twitter.com/U3UWrWMUGK — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 23, 2019 If you can’t the first time, do it again. A lesson from #1 Fromm



Tune in for Germany v Bulgaria: https://t.co/KO2zm2ahyq#BePartOfTheGame #volleyball #VNL #VNLMen @TeamGER_Volley @BFVolley pic.twitter.com/PfdB72sRae — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 23, 2019 This is what we mean when we say “Super Spike”



Germany is playing against Bulgaria in Cuiaba: https://t.co/KO2zm2ahyq#BePartOfTheGame #volleyball #VNL #VNLMen @TeamGER_Volley @BFVolley @tsetso11 pic.twitter.com/fg22xKnX8Q — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 23, 2019

Началото на първия гейм беше по-добро за българите, които поведоха с 2:0 след грешка на Бундестима и атака на Цветан Соколов. Последва равенство при 3:3 след две атаки на Симон Хирш. Играта продължи точка за точка до първото техническо прекъсване, което дойде при 8:7 за България след сервис в аут на опитния Маркус Бьоме. Разликата постепенно нарасна до 12:9 след атака в аут на Антон Бреме и отлична проява на мрежата на Цецо Соколов. Прекъсването, което поиска треньорът на Германия Андреа Джани, даде резултат и Бундестимът намали изоставането си до 14:13 след атака на Кристиян Фром и силен ас на Хирш и даже обърна до 16:14 след аут на Мартин Атанасов последван от контра през центъра и блокада на Бьоме. Последваха атака на Цецо Соколов и страхотен блок на Атанасов и 16:16. Равностойната игра между двата тима продължи до 21:21, след което германците поведоха с 23:21 след две мощни атаки на Фром. България, все пак, спаси два геймбола и изравни при 24:24 след две успешни атаки на Цецо Соколов. Борбата за всяка точка продължи, но в крайна сметка Германия измъкна гейма с 28:26 след атака на Рубен Шот и блокада на Антон Бреме.



И втората част тръгна равностойно до 3:3, след което Германия дръпна с 6:3 след три последователни контри на Кристиян Фром и Симон Хирш, което накара Силвано Пранди да вземе тайм-аут. Въпреки това, техническата пауза дойде при 8:4 за Бундестима. Разликата нарасна до 10:5 след отлична блокада на германския разпределител Ян Цимерман, а след това набъбна до 14:7 след ас на Цимерман. Второто техническо прекъсване пък дойде при 16:8 след контра блок-аут на Фром. Германия запази предимството си до 20:12 след грешка от сервис на влезлия като резерва за българския тим Радослав Парапунов, като междувременно Силвано Пранди пусна в игра и други играчи от резервната скамейка като Мартин Иванов и Владимир Станков. Все пак, Бундестимът спокойно затвори гейма в своя полза при 25:18 след поредна атака на Хирш.



Третия гейм също стартира равностойно до 3:3, след което германците поведоха с 6:3 след атака на Давид Зосенхаймер, който започна на мястото на Кристиян Фром, последвана от две контри на Симон Хирш. България веднага изравни при 6:6 след две отлични блокади на Мартин Атанасов и Красимир Георгиев. Техническата пауза пък дойде при минимална преднина за Бундестима - 8:7 след сервис в аут на Краси Георгиев. Равностойната игра продължи до 10:10, след което България дръпна с 12:10 след две атаки в аут на Антон Бреме и Давид Зосенхаймер. Играта продължи точка за точка до 16:14 за "лъвовете" след сервис в аут на Зосенхаймер. Грешка в атака на германците - 17:14 и тайм-аут за Андреа Джани. Въпреки това, последва страхотна българска блокада на Светослав Гоцев - 18:14 и второ прекъсване за Джани. Постепенно Германия успя да намали пасива си до 18:19 след атака на Рубен Шот и контра на резервата Ноа Бакспьоолер, а след това дори стигна до равенство при 21:21 след блокада на Маркус Бьоме. България, все пак, стигна до геймбол при 24:22 след две грешки на Бундестима, след което спечели гейма с 25:23 след сервис в аут на Зосенхаймер и намали изоставането си на 1:2.



ГЕРМАНИЯ: Ян Цимерман, Симон Хирш, Рубен Шот, Кристиян Фром, Антон Бреме, Маркус Бьоме - Юлиан Ценгер-либеро

Старши треньор: АНДРЕА ДЖАНИ

БЪЛГАРИЯ: Георги Сеганов, Цветан Соколов, Розалин Пенчев, Мартин Атанасов, Красимир Георгиев, Светослав Гоцев - Владислав Иванов-либеро

Старши треньор: СИЛВАНО ПРАНДИ. Волейболистите от националния отбор на България ще излязат срещу Германия в последния си мач от турнира в Група 16 от 4-ия уикенд в Лигата на нациите. Срещата започва в 00,00 часа българско време в зала "Аецин Токантинс" в Куяба (Бразилия).Българските "лъвове" са в серия от 4 поредни загуби, като са на 12-о място във временното общо класиране с едва 3 победи, 8 загуби и 8 точки. На турнира в Куяба до момента България отстъпи на домакините от Бразилия с 1:3, а вчера падна и от Русия с 0:3 гейма.

