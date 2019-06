Gazzetta: Наполи представя Манолас в сряда

Защитникът на Рома Костас Манолас скоро ще премине в Наполи. Според La Gazzetta dello Sport, трансферът на 27-годишния грък ще бъде обявен в сряда, 26 юни. Наполи ще плати 36 милиона евро за Манолас като компенсация. Договорът на играча с неаполитанците ще бъде за 5 години, заплатата е на стойност 4 милиона евро годишно. Миналия сезон Манолас изигра 35 мача за Рома и вкара 2 гола.

