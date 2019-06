Тенис Фелисиано Лопес отново е шампион в Лондон 23 юни 2019 | 18:58 - Обновена 0



FROM WILD CARD TO WINNER

@feliciano_lopez is the 2019 @QueensTennis champion pic.twitter.com/C1v4T3RJ0J — ATP Tour (@ATP_Tour) June 23, 2019 Испанецът реализира пробив още в първия гейм в мача и това му помогна да контролира развоя на срещата в първия сет. Той пропусна брейкпойнт в третия гейм, а в петия реализира нов пробив. Малко след това авансът на испанеца в резултата стана 5:1, а с 6:2 шампионът от 2017 година затвори първата част.

All that tennis this week and @feliciano_lopez's reactions are still so sharp #QueensTennis pic.twitter.com/b6ENBJhgyC — Tennis TV (@TennisTV) June 23, 2019 Вторият сет започна добре за французина, който направи ранен пробив и поведе с 2:0. Лопес обаче бързо заличи предимството на съперника си с рибрейк и изравни за 2:2. До края на сета нямаше нито една точка за пробив, а в тайбрека Лопес водеше с 4:2, но с 5 поредни точки Симон изпрати мача в решаваща трета част.

This is @feliciano_lopez’s day...



Can he make it 2 in 2?



@TennisTV | #QueensTennis pic.twitter.com/zydgqBDL1p — ATP Tour (@ATP_Tour) June 23, 2019 Във всеки от първите 4 гейма на третия сет имаше поне по една точка за пробив, но двамата успяваха да спасяват подаванията си. В следващите минути нямаше брейкпойнти, но в 12-ия гейм Лопес притисна сервиращия Симон и се сдоби с точка за пробив, която бе и мачбол. Ретур в мрежата на испанеца обаче даде глътка въздух на французина, който в крайна сметка се добра до тайбрек. В него нямаше минипробиви до 2:2, но след това Лопес направи серия от 5 поредни точки и се поздрави със седма титла в кариерата си.

@feliciano_lopez' seventh career #ATPTour title @QueensTennis | #QueensTennis pic.twitter.com/PaDvdRa0eA — ATP Tour (@ATP_Tour) June 23, 2019 What a effort from @GillesSimon84 this week #QueensTennis | @QueensTennis pic.twitter.com/NUibCccgQ2 — ATP Tour (@ATP_Tour) June 23, 2019

