Ашли Барти: Да съм номер 1 е бонус, нищо не се е променило

Ашли Барти е новата световна номер 1 в женския тенис, след като спечели титлата в Бирмингам след успех над Юлия Гьоргес на финала. 43 години по-късно отново австралийка е на върха в световната ранглиста при дамите. The Barty Party is far from over



Congrats, @ashbar96 on your WTA World No.1 Ranking! #ItTakesWTA pic.twitter.com/kGV2zoyNBv — WTA (@WTA) June 23, 2019 “За мен и моя екип това беше най-невероятния месец в тениса. Невероятно приключение, което споделих с всички хора от щаба ми през последните няколко години. Да съм на върха в световната ранглиста е бонус. Финалът беше с много високо качество на игра, трябваше да покажа най-доброто от себе си и се насладих на мача. Беше чудесно, че можех да споделя корта с Юлия днес. Невероятен момент, който споделихме помежду си. През цялата седмица също нивото на тениса беше много високо. Винаги съм в процес на научаване на нови неща и прогрес с всеки турнир. Във всеки мач научаваш нещо ново и аз се стремя да запомням всеки нов детайл, така че в следващите няколко седмици това ще бъде много важно. Welcome to the top, @AshBar96!



Aussie Ashleigh Barty becomes the 27th woman to claim No. 1 ranking.

Congratulations, Ash. pic.twitter.com/o0dFSwVSCX — Tennis Channel (@TennisChannel) June 23, 2019 За мен с моя екип нищо не се е променило, ще си вършим работата по същия начин. Ще се опитваме да се подготвяме по най-добрия начин, защото не можеш да печелиш всеки мач, но можеш да се поставяш в позиция да се бориш за успехи”, обясни Барти.

