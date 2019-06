Тенис 43 години по-късно отново австралийка е на върха в женския тенис 23 юни 2019 | 17:10 - Обновена 0



How @ashbar96 rose to the summit of the world rankings in --> https://t.co/MHNDDZfyhH pic.twitter.com/Xd85KqtLP7 — WTA (@WTA) June 23, 2019 Един пробив бе достатъчен на Барти, за да спечели първия сет. Австралийката го реализира в шестия гейм, за да поведе с 4:2. При 5:3 Барти сервираше за първата част и я затвори с гейм на нула. Във втория сет Гьоргес поведе с 3:0, но допусна изравняване на резултата - 3:3. Германката отрази брейкпойнт при 4:4 и се пребори за 5:4, а в десетия гейм имаше и сетбол, но в крайна сметка Барти удържа подаването си, а веднага след това реализира брейк. Той се оказа решаващ и след гейм на нула австралийката се поздрави с 12-ата си поредна победа, която със сигурност е със специално значение за нея.

“@juliagoerges, I couldn’t think of a better person to share the court with.”@ashbar96 commends her #NatureValleyClassic final opponent and discusses a match that has earned her World No.1 status!



pic.twitter.com/FPorXxZdzh — WTA (@WTA) June 23, 2019 Барти е 27-ата тенисистка и едва втората австралийка, която става №1 в света. Единствената друга австралийка, постигала това е Ивон Гулагонг Коули - на 26 април 1976 година. Тук трябва да се отбележи, че по времето на легендарната Маргарет Корт все още не е въведена компютърната ранглиста на WTA, която влиза в сила през 1975 година.

.@ashbar96 is the #NatureValleyClassic champion and will be crowned World No.1!



Defeats Julia Gorges 6-3, 7-5! pic.twitter.com/hUel3jBl5D — WTA (@WTA) June 23, 2019 “Това е сбъдната мечта. Аз и моят екип положихме огромни усилия и съм много горда с това, което постигнахме. За мен е чест да бъда в тази позиция, на която са се намирали легенди в нашия спорт. Легенди, които аз уважавам и на които много се възхищавам”, сподели щастливата Барти след спечелването на шестата титла в кариерата си. Австралийката е и единствената тенисистка до момента с 3 титли през 2019 година. Освен “Ролан Гарос” и Бирмингам, тя спечели и Маями Оупън.



