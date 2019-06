Тенис След 3 победи за един ден, Лопес излиза за 2 трофея 23 юни 2019 | 11:40 - Обновена 0



копирано

Just INCREDIBLE @andy_murray & @feliciano_lopez have reached the @QueensTennis doubles final after an epic battle with Kontinen & Peers



@TennisTV pic.twitter.com/SuOHzJmbH5 — ATP Tour (@ATP_Tour) June 22, 2019 На двойки испанецът и партньорът му Анди Мъри ще се изправят срещу Раджийв Рам (САЩ) и Джо Салисбъри (Великобритания), които елиминираха на полуфиналите легендарните американци, братята Боб и Майк Брайън. Лопес и Мъри пък се справиха на полуфиналите с Хенри Континен (Финландия) и Джон Пиърс (Австралия) със 7:5, 6:7 (5), 10-7. Преди това, пак в събота, Лопес и Мъри "довършиха" с 6:4, 7:6 (3) на 1/4-финалите британците Даниел Еванс и Кен Скупски в доиграване, което започна при резултат 6:4, 4:5. 37-годишният испански ветеран Фелисиано Лопес ще се опита да спечели два трофея днес. Левичарят ще играе на финалите на сингъл и двойки на турнира в “Кунис” (Лондон). Лопес, който е шампион от 2017 година, ще има за съперник на финала на сингъл друг опитен играч - французина Жил Симон.На двойки испанецът и партньорът му Анди Мъри ще се изправят срещу Раджийв Рам (САЩ) и Джо Салисбъри (Великобритания), които елиминираха на полуфиналите легендарните американци, братята Боб и Майк Брайън. Лопес и Мъри пък се справиха на полуфиналите с Хенри Континен (Финландия) и Джон Пиърс (Австралия) със 7:5, 6:7 (5), 10-7. Преди това, пак в събота, Лопес и Мъри "довършиха" с 6:4, 7:6 (3) на 1/4-финалите британците Даниел Еванс и Кен Скупски в доиграване, което започна при резултат 6:4, 4:5. "I went to Surbiton and I went to Stuttgart to play the quallies, and I lost with two match points... but I thought that somehow things are going to go well on the grass, and this week has been fantastic from the very beginning." - @feliciano_lopez pic.twitter.com/FUmZWtkgZV — ATP Tour (@ATP_Tour) June 22, 2019 "Не чувствам никаква болка в бедрото, нула... ръката ми е леко уморена от многото изпълнени сервиси. Но бедрото ми е в блестящо състояние до момента. Няма никаква болка, невероятно е", сподели Мъри. "Не чувствам никаква болка в бедрото, нула... ръката ми е леко уморена от многото изпълнени сервиси. Но бедрото ми е в блестящо състояние до момента. Няма никаква болка, невероятно е", сподели Мъри.

Още по темата

0



копирано

БОЯН ЧУЛКОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт" Прочетена 1831

1