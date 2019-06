Тенис Дел Потро претърпя успешна операция 23 юни 2019 | 10:55 0



Surgery went well. Now entering rehab mode. Thanks for your support, I really appreciate it! pic.twitter.com/QZRtUCarWm — Juan M. del Potro (@delpotrojuan) June 22, 2019 Шампионът на US Open 2019 Дел Потро чупи за втори път капачката си, като предишният случай бе преди едва 8 месеца. Очаква се 30-годишният аржентинец да пропусне остатъка от сезона.

Аржентинският тенисист Хуан Мартин дел Потро претърпя операция на дясното коляно в събота в Барселона. 30-годишният Дел Потро счупи капачката си в сряда по време на втория сет на мача си с канадеца Денис Шаповалов в Куинс. "Кулата от Тандил", както е наричан аржентинецът, завърши срещата, като я спечели със 7:5, 6:4, но веднага след нейния край поиска медицинска помощ и бе принуден да се откаже от надпреварата.Шампионът на US Open 2019 Дел Потро чупи за втори път капачката си, като предишният случай бе преди едва 8 месеца. Очаква се 30-годишният аржентинец да пропусне остатъка от сезона. 0



