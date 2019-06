Корейското Зомби помете Мохикана за 58 секунди

Чанг Сунг Джунг – Корейското зомби напомни за най-добрите си години в октагона. Атрактивният кореец помете класния Ренато Моикано Мохикана (Браз) в рамките само на 58 секунди в основния мач на галавечерта на UFC в Грийнвил (САЩ).

Джунг се гмурна с отклон под първия удар на бразилеца и заби зверско дясно кроше в брадата, последвано и от ляво.

